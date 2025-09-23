即月期指最後交易價26202跌197點，成交119067張

即月期指最後交易價26202，跌197點，高水43點，成交119067張。即月國指期貨最後交易價9305，跌87點，高水15點，成交115263張。另外，即月科指期貨最後交易價6178，跌100點，高水11點，成交171916張。
《經濟通通訊社23日專訊》
23/09/2025 16:46
