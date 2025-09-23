  • 會員
23/09/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26217點，升15點，高水58點

　　即月期指在夜期時段開市報26204點，升2點，高水45點，最新報26217點，升15點，高水58點，合約成交397張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報9307點，升2點，高水17點，最新報9308點，升3點，高水18點，合約成交449張。
《經濟通通訊社23日專訊》

