etnet專輯
etnet專輯
期貨新聞

23/09/2025 19:00

《再戰明天》日本央行公布會議記錄，美國公布新屋銷售

　　日本央行公布會議記錄，及美國公布新屋銷售，料為周三（24日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會舉行線上非貨幣政策會議。周三本港時間7:50am，日本央行公布7月30-31日貨幣政策會議的記錄。3:15pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多在2025監管創新會議上致開幕詞。

*澳洲公布CPI，德國公布IFO企業信心指數*

　　數據方面，周三9:30am（本港時間．下同），澳洲公布8月消費者物價指數，年率升幅料由2.8%擴大至2.9%。2:00pm，日本公布8月工具機訂單。4:00pm，德國公布9月IFO企業信心指數，料由89升至89.4。10:00pm，美國公布8月新屋銷售，料由65.2萬降至65萬，月率跌幅料由0.6%收窄至0.3%。

　　在本港，明日公布業績的公司有:德泰新能源集團(00559)、周大福創建(00659)、遠見控股(00862)、亞太資源(01104)、慧源同創科技(01116)、TATA健康(01255)、怡俊集團控股(02442)、玖龍紙業(02689)等。
《經濟通通訊社23日專訊》

