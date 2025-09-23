  • 會員
期貨新聞

23/09/2025 18:59

《日入而息》樺加沙襲港不停市恒指跌185點；德勤調高今年新股集資額預測四成

天文台改發八號西北烈風或暴風信號；評估今晚11時至凌晨3時之間改發更高熱帶氣旋警告信號
陳茂波稱已啟動財庫局轄下協調中心確保金融市場運作，「打風不停市」一周年運作暢順
港交所(00388)首三季集資額全球第一，德勤再上調全年預測至最多2800億元
港交所(00388)簽訂合作備忘錄，推動粵港澳大灣區碳市場發展
領展王國龍年底前退任行政總裁等職務，宋俊彥及黃國祥共同組成臨時領導架構
消息指澳博(00880)擬發至少10億元點心債
陳智思接替唐英年出任西九管理局董事局主席；唐英年感謝特區政府長期信任，冀西九文化局續長足發展，助力國家建設文化強國
港鐵(00066)高鐵通車7周年，累計載客量突破九千萬人次，送逾百萬旅遊禮券；簽訂300億元七年期綠色銀團貸款
國泰(00293)8月載客量按年增30%，單日平均載客量突破11萬人次
環境及生態局表示本屆政府維持暫緩實施垃圾收費
花旗料恒指或在整固後繼續造好，看好保險、醫療、科技及互聯網等板塊；花旗廖嘉豪預期港樓樓價或在今年下半年橫行，黃金或可持續強勢至明年首季；花旗料美國年內再減息兩次，每次減息25點子，整體股票配置保持中立
據報紫金黃金國際(02259)提前結束香港IPO國際配售部分認購
消息指奇瑞汽車(09973)本周四如期上市，惟將取消上市儀式
阿維塔據報最快10月遞表申港上市，擬明年次季掛牌
阿里(09988)旗下速賣通啟動「超級品牌出海計劃」，與亞馬遜等競爭；高德即日起為全國餐飲商家免一年入駐年費，並提供流量補貼等支持服務；高偉達與螞蟻數科簽約，加強智能流量獲客、跨境金融等領域創新合作
「樺加沙」逼近深圳地鐵今晚提早收車，各線尾班車晚上6時開出；「樺加沙」或明日深圳至徐聞一帶登陸，深圳今午陸續「五停」籲勿隨意外出；超強颱風樺加沙快登陸，廣東十個城市停工
美國國會民主黨議員據悉計劃本周與特朗普會面，以避免政府10月1日停擺；白宮指醫生或可豁免繳納10萬美元H-1B簽證費用

《即日市況》
恒指收跌185點報26159，阿里穩百度跌，比亞迪再跌3%
　
《深滬股市》　
滬綜指收跌0.18%守三千八，半導體強勢，成交近2.5萬億
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1797/01，日圓最新報147.62/66
　
《公司業績》　
JBB BUILDERS(01903)全年純利按年下跌55.5%，不派末期息
卓能(00131)全年盈轉虧蝕9.9億元，末期息2仙
　
《公司資訊》　
格林美股份遞在港上市申請，今年首六個月利潤增逾5%
阿維塔據報最快10月遞表申港上市，擬明年次季掛牌
據報紫金黃金國際(02259)提前結束香港IPO國際配售部分認購
消息指奇瑞汽車(09973)本周四如期上市，惟將取消上市儀式
不同集團(06090)首掛開報100.4元，較招股價高逾41%，每手賺2920元；收高近44%，每手賺3130元
喜相逢(02473)與智慧蠻驢達成戰略合作意向，涉AI賦能等業務合作
綠色經濟發展(01315)股東周年大會推遲至本月29日舉行
佳兆業健康(00876)委任董事會副主席
大洋集團(01991)正考慮潛在供股計劃，擬用作AI數字人開發及購買ETH等加密貨幣
力寶華潤(00156)力寶實物分派該公司股份於今日生效
力寶有限公司(00226)股份上市地位將於本周四被撤銷
港仔機器人集團(00370)委任邱毅勇為非執行董事兼董事局副主席；委任首席科學家
國泰(00293)8月載客量按年增30%，單日平均載客量突破11萬人次；逾500個航班受颱風影響取消，料服務最快周四起恢復正常
滙控(00005)美國H-1B簽證僱員數量少，新規影響可控；滙豐為中小企客戶推出跨行戶口資訊概覽功能
港交所(00388)首三季集資額全球第一，德勤再上調全年預測至最多2800億元；簽訂合作備忘錄，推動粵港澳大灣區碳市場發展
融創房地產集團、重慶萬達城投資被執行8.2億元
第四範式(06682)發布「信創模盒」，連接國產GPU和國產大模型
中國銀行(03988)助深圳市政府在港發行規模40億人民幣債券；已全額贖回600億人幣減記型二級資本債券
騰訊控股(00700)今斥約5.5億元回購86.7萬股；WeChat Pay HK拓展港幣支付至淘寶，人民幣交易自動轉港幣結算免手續費
新濠博亞旗下「駿龍娛樂場」周一終止營運
快手(01024)高級副總裁笑古據報即將離職，由劉逍接手本地生活業務
恒和珠寶集團(00513)出售恒和礦業全部股權及待售貸款，代價為3337萬人幣
六福集團(00590)美國聖蓋博市新店開業，擴大北美市場布局
富途證券、老虎證券據報進一步限制內地居民開美股港股帳戶，要求提供海外永居身份證明
深圳美團(03690)今日18時起暫停外賣服務，保障騎手安全
港鐵(00066)高鐵通車7周年，累計載客量突破九千萬人次，送逾百萬旅遊禮券；簽訂300億元七年期綠色銀團貸款；美聯測量指港鐵屯門第16區站第一期物業發展項目估值約18億
醫渡科技(02158)聯屬公司中標山東衍渡生物科技臨床研究項目，總金額5582萬人幣
阿里(09988)旗下速賣通啟動「超級品牌出海計劃」，與亞馬遜等競爭；高德即日起為全國餐飲商家免一年入駐年費，並提供流量補貼等支持服務；高偉達與螞蟻數科簽約，加強智能流量獲客、跨境金融等領域創新合作
恒地(00012)與新世界(00017)合作發展西半山天御首推招標3套房單位
雲鋒金融(00376)完成配售1.91億股，淨籌11.5億元
首鋼資源(00639)陳益獲委任為主席，自今日起生效
秀商時代控股(01849)延遲刊發全年業績，續停牌；獲聯交所綜合復牌指引，續停牌
萬咖壹聯(01762)獲主席及CEO共增持40萬股
中生製藥(01177)附屬抗腫瘤創新藥完成首例患者入組
中國心連心化肥(01866)附屬工業產業鏈延伸項目成功投產
華潤啤酒(00291)趙偉辭任執行董事及首席財務官，自今日起生效
BOSS直聘(02076)日攔截超200涉色情風險職位，兩成為AI提前識別
萬科(02202)據報正與境內主要債權人就降低非公開債務利率進行磋商
德林控股(01709)受託人以938.8萬從市場購買合共290萬股公司股份
雷軍稱原訂一同舉辦年度演講及小米(01810)YU7發布會，但臨時推遲至9月
領展(00823)王國龍年底前退任行政總裁等職務，宋俊彥及黃國祥共同組成臨時領導架構
消息指澳博(00880)擬發至少10億元點心債
　
《中國要聞》　
全球首條中歐北極集裝箱快航舟山港啟航，18天直達歐洲
殲-15T、殲-35和空警-600艦載機在福建艦完成起降訓練
「樺加沙」逼近深圳地鐵今晚提早收車，各線尾班車晚上6時開出；「樺加沙」或明日深圳至徐聞一帶登陸，深圳今午陸續「五停」籲勿隨意外出；超強颱風樺加沙快登陸，廣東十個城市停工
內地月度用電量連續兩個月破萬億千瓦時，全球首次；內地成品油價格續不作調整，年內第六次擱淺
市監總局強力整治虛假營銷、假冒偽劣等直播電商亂象；市監總局約談貨拉拉，要求落實反壟斷合規主體責任
國慶三大蒙煤進口口岸閉關7天，將影響蒙煤187.56萬噸供應
長江存儲等新設股權投資合夥企業，出資額5億
去年北京實現汽車產量114.5萬輛，將推進「車路雲一體化」
上海迪士尼擴建「翱翔．飛越地平線」，遊客承載量將增五成
餘額寶等多隻貨基調降費率，天弘年費率降至0.07%
教育部今年學前一年免費，惠及1200多萬兒童
京東方、惠科等液晶電視面板生產線擬國慶放假約一周，降產能穩價格
緬北電騙集團白家21名被告深圳受審，涉開41個園區騙逾200億並致6死多傷
人行2761億逆回購利率持平，淨回籠109億
廈門市住房和建設局副局長蘇青雲接受審查調查
麥當勞中國未來三年投資超4億人民幣，用於人才培訓和發展
宇樹科技王興興稱明年機器人有望做特技演員
工信部指開闢人形機器人、腦機接口等新賽道，創建未來產業先導區
智元機器人斬獲業內首張人形機器人數據集CR認證；智元機器GO-1通用具身基座大模型全面開源，降低具身智能技術門檻
滴滴包車派「十一補貼」，料國慶中秋假期包車訂單同比增187%
中金指存款搬家持續但步伐放緩，8月非銀存款增5500億
上金所指國慶假前夕上調黃金、白銀延期合約交易保證金和漲跌停板比例
工業富聯表示受颱風影響，iPEBG深圳廠區今午2時起停工
今日頭條熱搜榜現不良信息，被北京網信辦約談、警告；UC平台熱搜榜現大量極端敏感惡性案事件詞條，被廣東省網信辦約談並責令改正
中國國際熊貓消費節周四起四川舉行，大派4億消費券
　
《寶島快訊》　
台股收升1.42%，首度站上二萬六，報26247.37點
　
《大國博弈》　
何立峰晤美眾議員代表團，推動經貿關係穩定健康可持續發展；李成鋼會見美國中西部地區政商領袖代表團，交流中美經貿關係；董軍晤美眾議院代表團稱願構建和平共處兩軍關係；美國駐華大使指中美就巨額波音訂單談判進入最後階段；甲骨文將監管美國TikTok數據安全，外交部表示已闡明立場
中國買家據報預訂10批阿根廷大豆船貨，美國失數十億美元訂單；美財長承諾出手拯救阿根廷金融市場，助總統米萊贏取中期選舉
印度對中國銅纜發起反傾銷調查
　
《國際要聞》　
巴西總統盧拉稱巴西準備好與美國政府會談
美印外長會晤，繼續推行印太「自由開放」
美國國會民主黨議員據悉計劃本周與特朗普會面，以避免政府10月1日停擺；白宮指醫生或可豁免繳納10萬美元H-1B簽證費用
　
《外圍經濟》　
德銀指儘管風險資產價格上漲，但市場並未「完美定價」
達利歐對英美經濟前景發出嚴厲警告，表示兩國發展軌跡不樂觀
米蘭首場政策演講，說明未來幾個月需大幅降息原因
iPhone 17成強心劑，助推蘋果股價由爆跌30%至累漲50%
甲骨文任命聯席CEO以加速雲端及AI發展
中信證券指剛果（金）鈷出口禁令延期，鈷價或強勢上漲
市場人士指亞洲股市將持續跑贏美股
　
《其他消息》　
深圳在港發行三個期限共40億人民幣離岸債，10年期定價2.08%
天文台改發八號西北烈風或暴風信號；評估今晚11時至凌晨3時之間改發更高熱帶氣旋警告信號
李家超指政府已做好準備抵禦颱風，已啟動緊急事故監察及支援中心
陳國基籲勿追風逐浪，將嚴厲執法
機管局截至上午10時半共382班航班取消，43班航班延誤
工會抗議九巴拖延加薪3個月，九巴指盡力應對颱風延遲原訂會議；九巴及城巴因應颱風影響，路線需要作出特別安排；嶼巴多條日間路線下午4時20分停運，迪士尼指發出8號波則提早關閉
陳茂波稱已啟動財庫局轄下協調中心確保金融市場運作，「打風不停市」一周年運作暢順
黃金交易所表示港金公開喊價市場上午照常，下午休市
戴建稱超強颱風「樺加沙」料對澳門造成較大影響，娛樂場八號風球或以上將關閉
環境及生態局表示本屆政府維持暫緩實施垃圾收費
網傳機場附近有酒店一晚房價達5位數，羅淑佩籲業界勿趁天氣惡劣將價錢抬得過高
花旗料恒指或在整固後繼續造好，看好保險、醫療、科技及互聯網等板塊；花旗廖嘉豪預期港樓樓價或在今年下半年橫行，黃金或可持續強勢至明年首季；花旗料美國年內再減息兩次，每次減息25點子，整體股票配置保持中立
陳智思接替唐英年出任西九管理局董事局主席
長沙灣公務員合作社舊樓項目今早強拍，財團底價1.23億統一業權
「小巴大王」馬亞木家族中環中心45樓兩單位9228萬沽，呎價8年跌近34%
積金評級料9月強積金回報2.93%，人均賺9030元；GUM指9月半個月強積金人均賺9044元，年初至今回報4.15萬元
唐英年感謝特區政府長期信任，冀西九文化局續長足發展，助力國家建設文化強國

