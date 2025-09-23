《日入而息》樺加沙襲港不停市恒指跌185點；德勤調高今年新股集資額預測四成

天文台改發八號西北烈風或暴風信號；評估今晚11時至凌晨3時之間改發更高熱帶氣旋警告信號

陳茂波稱已啟動財庫局轄下協調中心確保金融市場運作，「打風不停市」一周年運作暢順

港交所(00388)首三季集資額全球第一，德勤再上調全年預測至最多2800億元

港交所(00388)簽訂合作備忘錄，推動粵港澳大灣區碳市場發展

領展王國龍年底前退任行政總裁等職務，宋俊彥及黃國祥共同組成臨時領導架構

消息指澳博(00880)擬發至少10億元點心債

陳智思接替唐英年出任西九管理局董事局主席；唐英年感謝特區政府長期信任，冀西九文化局續長足發展，助力國家建設文化強國

港鐵(00066)高鐵通車7周年，累計載客量突破九千萬人次，送逾百萬旅遊禮券；簽訂300億元七年期綠色銀團貸款

國泰(00293)8月載客量按年增30%，單日平均載客量突破11萬人次

環境及生態局表示本屆政府維持暫緩實施垃圾收費

花旗料恒指或在整固後繼續造好，看好保險、醫療、科技及互聯網等板塊；花旗廖嘉豪預期港樓樓價或在今年下半年橫行，黃金或可持續強勢至明年首季；花旗料美國年內再減息兩次，每次減息25點子，整體股票配置保持中立

據報紫金黃金國際(02259)提前結束香港IPO國際配售部分認購

消息指奇瑞汽車(09973)本周四如期上市，惟將取消上市儀式

阿維塔據報最快10月遞表申港上市，擬明年次季掛牌

阿里(09988)旗下速賣通啟動「超級品牌出海計劃」，與亞馬遜等競爭；高德即日起為全國餐飲商家免一年入駐年費，並提供流量補貼等支持服務；高偉達與螞蟻數科簽約，加強智能流量獲客、跨境金融等領域創新合作

「樺加沙」逼近深圳地鐵今晚提早收車，各線尾班車晚上6時開出；「樺加沙」或明日深圳至徐聞一帶登陸，深圳今午陸續「五停」籲勿隨意外出；超強颱風樺加沙快登陸，廣東十個城市停工