期貨新聞

24/09/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數223218張，減逾萬六張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為223218張，較前減16531張；若計入其他月份的未平倉合約，總數317760張，增14331張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/09(二)223218-1653131776014331
22/09(一)239749-23984303429-20379
19/09(五)2637332619432380826072
18/09(四)237539-15353297736-14263
17/09(三)2528921345231199914688

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/09(二)77305-488914648315073
22/09(一)821949291314101511
19/09(五)8126523781298992328
18/09(四)78887-3317127571-1912
17/09(三)8220424101294833435

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》

