期貨新聞

24/09/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數179220張，減逾萬八張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為179220張，較前減18007張；若計入其他月份的未平倉合約，總數256158張，增22472張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/09(二)179220-1800725615822472
22/09(一)197227-20473233686-12607
19/09(五)21770087372462939371
18/09(四)208963-8135236922-5504
17/09(三)2170982423124242625164

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/09(二)98199-107031295905109
22/09(一)108902-8594124481-2367
19/09(五)11749622111268482613
18/09(四)115285-9361242351202
17/09(三)11622178161230338402

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》

