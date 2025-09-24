期指低開22點報26180，國指期貨跌21點報9284

期指低開22點報26180，國指期貨低開21點報9284，科指期貨低開13點報6165。
《經濟通通訊社24日專訊》
【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票
24/09/2025 09:15
