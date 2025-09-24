即月期指最後交易價26484升282點，低水35點

即月期指最後交易價26484，升282點，低水35點，暫成交147000張。即月國指期貨最後交易價9427，升122點，低水16點，暫成交167208張。另外，即月科指期貨最後交易價6311，升133點，低水12點，暫成交193549張。

《經濟通通訊社24日專訊》