  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
期貨新聞

24/09/2025 16:31

即月期指最後交易價26484升282點，低水35點

　　即月期指最後交易價26484，升282點，低水35點，暫成交147000張。即月國指期貨最後交易價9427，升122點，低水16點，暫成交167208張。另外，即月科指期貨最後交易價6311，升133點，低水12點，暫成交193549張。
《經濟通通訊社24日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰24/09/2025 16:46  即月期指最後交易價２６４８４升２８２點，成交１４７０００張

下一篇新聞︰24/09/2025 15:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７２７﹒２５升１２…

其他
More

24/09/2025 17:23  《外圍焦點》英倫銀行委員發表演講，美國公布新屋銷售

24/09/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６４８１點，跌３點，低水３８點

24/09/2025 09:15  期指低開２２點報２６１８０，國指期貨跌２１點報９２８４

24/09/2025 09:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７１８﹒０，升３點

24/09/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７９２２０張，減逾萬八張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

盟友集體「變臉」，事關美國關稅霸凌

23/09/2025 14:10

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處