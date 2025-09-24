即月期指最後交易價26484升282點，低水35點

即月期指最後交易價26484，升282點，低水35點，暫成交147000張。即月國指期貨最後交易價9427，升122點，低水16點，暫成交167208張。另外，即月科指期貨最後交易價6311，升133點，低水12點，暫成交193549張。
《經濟通通訊社24日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
24/09/2025 16:31
即月期指最後交易價26484，升282點，低水35點，暫成交147000張。即月國指期貨最後交易價9427，升122點，低水16點，暫成交167208張。另外，即月科指期貨最後交易價6311，升133點，低水12點，暫成交193549張。
《經濟通通訊社24日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰24/09/2025 16:46 即月期指最後交易價２６４８４升２８２點，成交１４７０００張
下一篇新聞︰24/09/2025 15:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７２７﹒２５升１２…
24/09/2025 17:23 《外圍焦點》英倫銀行委員發表演講，美國公布新屋銷售
24/09/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６４８１點，跌３點，低水３８點
24/09/2025 09:15 期指低開２２點報２６１８０，國指期貨跌２１點報９２８４
24/09/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７１８﹒０，升３點
24/09/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７９２２０張，減逾萬八張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N