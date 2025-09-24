  • 會員
期貨新聞

24/09/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26481點，跌3點，低水38點

　　即月期指在夜期時段開市報26491點，升7點，低水28點，最新報26481點，跌3點，低水38點，合約成交428張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報9427點，無升跌，低水16點，最新報9426點，跌1點，低水17點，合約成交537張。
《經濟通通訊社24日專訊》

