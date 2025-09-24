【夜期時段】即月期指最新報26481點，跌3點，低水38點

即月期指在夜期時段開市報26491點，升7點，低水28點，最新報26481點，跌3點，低水38點，合約成交428張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9427點，無升跌，低水16點，最新報9426點，跌1點，低水17點，合約成交537張。
《經濟通通訊社24日專訊》
【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解
24/09/2025 17:20
即月期指在夜期時段開市報26491點，升7點，低水28點，最新報26481點，跌3點，低水38點，合約成交428張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9427點，無升跌，低水16點，最新報9426點，跌1點，低水17點，合約成交537張。
《經濟通通訊社24日專訊》
【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解
上一篇新聞︰24/09/2025 17:23 《外圍焦點》英倫銀行委員發表演講，美國公布新屋銷售
下一篇新聞︰24/09/2025 16:46 即月期指最後交易價２６４８４升２８２點，成交１４７０００張
24/09/2025 19:00 《再戰明天》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布耐用品訂單等數據
24/09/2025 18:59 《日入而息》港府據報無意啟動「極端情況」，傳周大福創建擬發可交換債券籌22億
24/09/2025 16:31 即月期指最後交易價２６４８４升２８２點，低水３５點
24/09/2025 15:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７２７﹒２５升１２…
24/09/2025 09:15 期指低開２２點報２６１８０，國指期貨跌２１點報９２８４
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N