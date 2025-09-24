  • 會員
24/09/2025 19:00

《再戰明天》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年9月25日，美國將公布8月耐用品訂單跌幅料收窄至0.3%及多項經濟數據，香港進出口升幅預期放緩，歐洲央行及美聯儲官員將發表政策談話。

事實要點：
▷ 美國8月耐用品訂單跌幅料由2.8%收窄至0.3%（預測值）
▷ 香港8月貿易收支料由-341億港元惡化至-386億港元（預測值）
▷ 美國8月成屋銷售量預測由401萬降至396萬（月率逆轉至-1.4%）
▷ 歐元區8月貨幣供應M3年率升幅料由3.4%降至3.3%（預測值）
▷ 美聯儲鮑曼將於25日22:00就監管問題發表講話（本港時間）

　　堪薩斯城聯儲總裁發表講話，及美國公布耐用品訂單等數據，料為周四（25日）市場焦點。

*歐洲央行管委發表講話，本港公布進出口數據*

　　各國重要經濟活動方面，美國總統特朗普在白宮接見土耳其總統埃爾多安，雙方預計將達成貿易與軍事協議。歐洲央行全行委員會舉行線上會議。周四本港時間2:45pm，歐洲央行管委卡日米爾就政策發表講話。晚上8:20pm，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比在一個有關美聯儲和經濟的活動上參加答問環節。9:00pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在有關美元的國際角色的第四屆年會上致歡迎辭；同一時間，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德發表講話。10:00pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼就監管問題發表講話。

　　數據方面，周四4:00pm（本港時間．下同），歐元區公布8月貨幣供應M3，年率升幅料由3.4%收窄至3.3%。4:30pm，香港公布8月出口，年率升幅料由14.3%收窄至12.2%；8月進口年率升幅料由16.5%收窄至13.6%；8月貿易收支料由負341億港元惡化至負386億港元。8:30pm，美國公布第二季GDP價格指數，料由3.8%降至2%；第二季個人消費料由0.5%升上1.7%；8月耐用品訂單跌幅料由2.8%收窄至0.3%；8月批發庫存月率升幅料維持於0.1%；連續申請失業救濟金人數料由192萬升至193.5萬；首次申請失業救濟金人數料由23.1萬升至23.3萬。10:00pm，美國公布8月成屋銷售，料由401萬降至396萬，月率料由2%逆轉至下滑1.4%。11:00pm，美國公布9月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由1升至2。

　　在本港，明日公布業績的公司有:新華滙富金融(00188)、黛麗斯國際(00333)、英皇文化產業(00491)、新世界百貨中國(00825)、坤集團(00924)、中國智慧能源(01004)、盈健醫療(01419)、光榮控股(09998)等。

　　此外，明日南山鋁業國際(02610)將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社24日專訊》

