期貨新聞

24/09/2025 18:59

《日入而息》港府據報無意啟動「極端情況」，傳周大福創建擬發可交換債券籌22億

據報港府現階段無意啟動「極端情況」，因破壞情況可控，有信心可及時清走塌樹；政府指各主要道路及交通料改發三號風球時恢復通行，市面基本復常
機管局指機場明早6時後逐步回復運作，料明日全日有逾千航班升降國泰風暴期間取消544航班，明天將全天實施空中流量管制
據報周大福創建(00659)發22億元可交換債券，涉首程控股(00697)股份
據報香港銀行家為確保交易順利，搶訂辦公室附近酒店，文華東方及四季酒店成搶手熱門
阿里(09988)吳泳銘稱未來智能體及機器人數量或超過全球人口，與人類一同工作；阿里巴巴推出Qwen3-Max模型，代碼和智能體能力提升；Cathie Wood時隔4年再建倉阿里巴巴，涉資1630萬美元；阿里雲指「通義千問」已開源逾300模型，累計下載量超過6億；阿里雲夥英偉達推動縮短具身智能等應用開發周期
小米(01810)雷軍稱造車及重啟造芯幾乎是同時決策，「公司前十年家底全押上」
玖紙(02689)全年純利升1.35倍至17.7億人幣，不派息
周大福創建(00659)全年純利按年升4%，末期息35仙另每10股派1股紅股
據報美團(03690)所投資AI機器人公司梅卡曼德計劃在港IPO，籌約15.6億元
據報摩通德銀花旗等銀行在香港招聘人手
「樺加沙」逐漸遠離，深圳灣口岸恢復通關，深圳機場今晚8時恢復航班運行；深圳今日16時起在全市範圍內解除「五停」措施
人行4015億逆回購利率持平，淨回籠170億；人行預告明日續做6000億元MLF，增量3000億元；人民銀行據報推動外國央行黃金儲備存入上金所保管庫，以增強中國黃金市場地位
中國不再尋求WTO特殊待遇，商務部表示維護多邊貿易體制的重要舉措；李強出席全球發展倡議高級別會議稱中國不尋求世貿新的特殊和差別待遇
美國駐華大使指中美元首會談料明年舉行，而非今秋；趙樂際晤美眾議員代表團，冀堅持理性客觀，加強交流求同存異；特朗普指責中國買俄油，外交部指美歐多國也在與俄貿易

《即日市況》
恒指全日升359點收報26518，阿里成升市火車頭，抽升9%挨近上市價
　
《深滬股市》　
滬綜指收升0.83%，「924行情」一周年滬指累漲逾三成
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1766/70，日圓最新報148.26/30
　
《公司業績》　
慧源同創科技(01116)全年盈轉虧5768.3萬人幣，不派末期息
玖紙(02689)全年純利升1.35倍至17.7億人幣，不派息
周大福創建(00659)全年純利按年升4%，末期息35仙另每10股派1股紅股
　
《公司資訊》　
東山精密擬赴港上市傳籌78億
摩爾線程上海科創板IPO本周五審議，「中國版英偉達」擬籌80億
紫金黃金國際(02259)全球發售預期時間表推遲；紫金黃金國際因颱風關係宣布延長招股至本周四，下周二上市
耀才證券(01428)所有交易及交收服務正常運行
據報美團(03690)所投資AI機器人公司梅卡曼德計劃在港IPO，籌約15.6億元
重慶長安民生物流(01292)淨資產收益率未達標，H股股票增值權激勵計劃第三個生效期未滿足生效條件
小米(01810)雷軍稱造車及重啟造芯幾乎是同時決策，「公司前十年家底全押上」
阿里(09988)吳泳銘稱未來智能體及機器人數量或超過全球人口，與人類一同工作；阿里巴巴推出Qwen3-Max模型，代碼和智能體能力提升；Cathie Wood時隔4年再建倉阿里巴巴，涉資1630萬美元；阿里雲指「通義千問」已開源逾300模型，累計下載量超過6億；阿里雲夥英偉達推動縮短具身智能等應用開發周期
騰訊(00700)註冊大模型訓練庫WeChat-YATT商標；今日回購近86萬股，涉資逾5.5億元
復星高科(00656)發行全球首單民企「玉蘭債」，規模10億人幣期限3年，利率4.9%
據報摩通德銀花旗等銀行在香港招聘人手
老虎證券回應「清退內地客戶帳戶」質疑：未在定期審核後補充資料，會被限制交易
智安投夥RBC BlueBay為亞洲投資者引進專項信貸投資策略
萬咖壹聯(01762)獲董事會主席增持10萬股
中國飛鶴(06186)附屬斥共4億人幣購信行理財金融產品
吉利(00175)訂立整車及整車成套件合作製造採購協議，為期三年
青島銀行(03866)完成發行10億人幣科技創新債券，票息1.87
聯交所表示西證國際證券(00812)本月29日起取消上市地位
　
《中國要聞》　
中信集團董事長奚國華會見橋水創始人達利歐
中國商飛據報大降C919飛機今年交付目標，75架削至25架
工信部召開創新企業家座談會，促發展新質生產力
8月末上市公司境內股份總市值104.16萬億，近4年最高；8月全國電力市場交易電量6550億千瓦時，同比增長11.6%；住建部指前8月全國新開工改造城鎮老舊小區2.17萬個
保利發展等在廣州新設合夥企業，含非居住房地產租賃業務
建材業穩增長方案，嚴禁新增水泥熟料、平板玻璃產能等
北京薪酬報告指AI、大數據技術員年薪中位值超31萬
外賣新規徵求意見，規範平台收費、商戶入駐、配送員保障
人行4015億逆回購利率持平，淨回籠170億；人行預告明日續做6000億元MLF，增量3000億元；人民銀行據報推動外國央行黃金儲備存入上金所保管庫，以增強中國黃金市場地位
專家倡年內增發1萬億地方債置換存量隱性債務
9部門發布13條措施支持服務出口，促進數據跨境流動等
「樺加沙」逐漸遠離，深圳灣口岸恢復通關，深圳機場今晚8時恢復航班運行；深圳今日16時起在全市範圍內解除「五停」措施
汽車車門把手強制性國標徵意見，隱藏式車門增技術要求
豐田中國回應對銷售渠道調整為「單城單店」從效率、環保等考慮
渣打報告指中國內地仍然是全球企業重整供應鏈首選市場之一

《寶島快訊》　
台股收跌0.19%，台積電漲至新高1355元台幣後回落
　
《大國博弈》　
中國不再尋求WTO特殊待遇，商務部表示維護多邊貿易體制的重要舉措；李強出席全球發展倡議高級別會議稱中國不尋求世貿新的特殊和差別待遇
美國駐華大使指中美元首會談料明年舉行，而非今秋；趙樂際晤美眾議員代表團，冀堅持理性客觀，加強交流求同存異；特朗普指責中國買俄油，外交部指美歐多國也在與俄貿易
加拿大外長阿南德稱未來幾周將訪華，與對口官員會面商討合作；李強與加拿大總理紐約會面稱願通過對話協商解決彼此經貿關切
　
《國際要聞》　
特朗普會晤米萊時「縮沙」，認為阿根廷不需要救助
米蘭等三名聯儲局官員認為，通脹目標設區間較有利
　
《外圍經濟》　
韓國消費者信心自3月以來首次下滑，受關稅擔憂影響
新西蘭央行任命首名女行長布雷曼
澳洲8月通脹按年上升3%，升至一年新高
美國第二季經常帳赤字大幅收窄，優於預期；美股持續上升，華爾街頻繁調漲目標仍追趕不及
美光季度收入增46%，受惠AI需求強勁
OpenAI推進星際之門項目，將在美國德州等地開發5個新數據中心站點
國際金價一度創歷史新高，逼近3800美元
　
《其他消息》　
河套香港園區第一期第二及第三批次選定地塊招收意向書
十號風球現正生效，19名市民在風暴期間受傷，4宗水浸報告，料大澳水位上升
富麗敦海洋公園酒店不敵洪水，大堂玻璃被水沖爆有人跌倒；富麗敦海洋公園酒店指無受傷報告，酒店已加派人手應對颱風影響
九巴部分路線將盡快提供服務，城巴日間路線暫停服務
機管局指香港國際機場昨日完成所有航班，今日只有少量貨運航班運作；機場明早6時後逐步回復運作，料明日全日有逾千航班升降
港鐵逐步恢復露天路段服務，部分路線有限度服務，高鐵香港段全部班次取消；市民請勿急於前往車站，請先留意港鐵服務公布；部分露天段架空電纜損壞，至少黃昏後才可恢復
國泰風暴期間取消544航班，明天將全天實施空中流量管制
公立醫院暫停所有非緊急服務，社署所有轄下福利服務單位暫停開放
教育局指今日所有學校今日停課
梁君彥稱今日不舉行立會會議，將適時公布明日安排
澳門10號風球預料維持一段時間；澳門電力受風暴潮影響水位急速上升，低漥地區實施暫停供電
據報香港銀行家為確保交易順利，搶訂辦公室附近酒店，文華東方及四季酒店成搶手熱門
仲量聯行指受惠新股活躍，甲級寫字樓租賃市場8月錄31.4萬平方呎淨吸納量
財政司長法團9600萬買入大角咀傲寓基座，成交價較3年前意向價跌逾一半
金管局昨通過貼現窗口向銀行提供3.76億元流動性；2026年到期綠債第4次付息以年息4.75厘計算
據報香港將公布「固定收益及貨幣」路線圖
傳港府高層開會研判是否需要發布「極端情況」
Airwallex指近六成香港企業正面對營運成本上升壓力

李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？

上一篇新聞︰24/09/2025 19:00  《再戰明天》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

下一篇新聞︰24/09/2025 17:23  《外圍焦點》英倫銀行委員發表演講，美國公布新屋銷售

特朗普回師阿富汗，福建艦亮劍西太平洋

24/09/2025 15:58

大國博弈

