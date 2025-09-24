《日入而息》港府據報無意啟動「極端情況」，傳周大福創建擬發可交換債券籌22億

據報港府現階段無意啟動「極端情況」，因破壞情況可控，有信心可及時清走塌樹；政府指各主要道路及交通料改發三號風球時恢復通行，市面基本復常

機管局指機場明早6時後逐步回復運作，料明日全日有逾千航班升降國泰風暴期間取消544航班，明天將全天實施空中流量管制

據報周大福創建(00659)發22億元可交換債券，涉首程控股(00697)股份

據報香港銀行家為確保交易順利，搶訂辦公室附近酒店，文華東方及四季酒店成搶手熱門

阿里(09988)吳泳銘稱未來智能體及機器人數量或超過全球人口，與人類一同工作；阿里巴巴推出Qwen3-Max模型，代碼和智能體能力提升；Cathie Wood時隔4年再建倉阿里巴巴，涉資1630萬美元；阿里雲指「通義千問」已開源逾300模型，累計下載量超過6億；阿里雲夥英偉達推動縮短具身智能等應用開發周期

小米(01810)雷軍稱造車及重啟造芯幾乎是同時決策，「公司前十年家底全押上」

玖紙(02689)全年純利升1.35倍至17.7億人幣，不派息

周大福創建(00659)全年純利按年升4%，末期息35仙另每10股派1股紅股

據報美團(03690)所投資AI機器人公司梅卡曼德計劃在港IPO，籌約15.6億元

據報摩通德銀花旗等銀行在香港招聘人手

「樺加沙」逐漸遠離，深圳灣口岸恢復通關，深圳機場今晚8時恢復航班運行；深圳今日16時起在全市範圍內解除「五停」措施

人行4015億逆回購利率持平，淨回籠170億；人行預告明日續做6000億元MLF，增量3000億元；人民銀行據報推動外國央行黃金儲備存入上金所保管庫，以增強中國黃金市場地位

中國不再尋求WTO特殊待遇，商務部表示維護多邊貿易體制的重要舉措；李強出席全球發展倡議高級別會議稱中國不尋求世貿新的特殊和差別待遇