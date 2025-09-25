  • 會員
期貨新聞

25/09/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數116991張，減23694張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為116991張，較前減23694張；若計入其他月份的未平倉合約，總數184259張，增5854張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/09(三)116991-236941842595854
23/09(二)140685190217840516811
22/09(一)138783-4081161594-2834
19/09(五)142864-3785164428-3595
18/09(四)146649-4832168023-4184

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/09(三)35418-11094732176381
23/09(二)465121440668367817
22/09(一)450722387590193029
19/09(五)42685-70855990-440
18/09(四)43393-83956430-509

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社25日專訊》

【你點睇？】英澳加葡承認巴勒斯坦國，你是否認同這些國家的做法？► 立即投票

