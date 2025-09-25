恒指期貨現貨月份未平倉合約總數116991張，減23694張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為116991張，較前減23694張；若計入其他月份的未平倉合約，總數184259張，增5854張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/09(三)
|116991
|-23694
|184259
|5854
|23/09(二)
|140685
|1902
|178405
|16811
|22/09(一)
|138783
|-4081
|161594
|-2834
|19/09(五)
|142864
|-3785
|164428
|-3595
|18/09(四)
|146649
|-4832
|168023
|-4184
|24/09(三)
|35418
|-11094
|73217
|6381
|23/09(二)
|46512
|1440
|66836
|7817
|22/09(一)
|45072
|2387
|59019
|3029
|19/09(五)
|42685
|-708
|55990
|-440
|18/09(四)
|43393
|-839
|56430
|-509
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社25日專訊》
