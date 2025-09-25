《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

在人工智能相關股票持續面臨壓力，以及投資者靜待本周稍後公布的關鍵通脹數據之際，美股於昨日連續第二個交易日收低。道指收市跌171.5點或0.37%，報46121.28點；標普500指數跌18.95點或0.28%，報6637.97點；納指跌75.62點或0.33%，報22497.86點。港股方面，恒生指數收市報26484，跌33點或0.1%，成交3149億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:20pm，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比在一個有關美聯儲和經濟的活動上參加答問環節。9:00pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在有關美元的國際角色的第四屆年會上致歡迎辭；同一時間，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德發表講話。10:00pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼就監管問題發表講話。26日凌晨1:00am，美聯儲理事巴爾參加主題為「銀行壓力測試」的對話會。1:40am，達拉斯聯儲發布該行總裁洛根一場講話的演講稿。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布第二季GDP價格指數，料由3.8%降至2%；第二季個人消費料由0.5%升上1.7%；8月耐用品訂單跌幅料由2.8%收窄至0.3%；8月批發庫存月率升幅料維持於0.1%；連續申請失業救濟金人數料由192萬升至193.2萬；首次申請失業救濟金人數料由23.1萬升至23.3萬。10:00pm，美國公布8月成屋銷售，料由401萬降至395萬，月率料由2%逆轉至下滑1.5%。11:00pm，美國公布9月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由1升至2。



在美國，今日公布業績的公司有：巨龍在線(US.JLHL)等。

《經濟通通訊社25日專訊》