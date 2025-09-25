期指低開64點報26420，國指期貨跌27點報9400

期指低開64點報26420，國指期貨低開27點報9400，科指期貨低開4點報6307。
《經濟通通訊社25日專訊》
25/09/2025 09:15
