  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
期貨新聞

25/09/2025 09:15

期指低開64點報26420，國指期貨跌27點報9400

　　期指低開64點報26420，國指期貨低開27點報9400，科指期貨低開4點報6307。
《經濟通通訊社25日專訊》

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

下一篇新聞︰25/09/2025 09:13  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７０１﹒５，升９﹒…

其他
More

25/09/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６０８８１張，減逾萬八張

25/09/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０９１８２張，減逾萬四張

25/09/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１６９９１張，減２３６９４張

24/09/2025 19:00  《再戰明天》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

24/09/2025 18:59  《日入而息》港府據報無意啟動「極端情況」，傳周大福創建擬發可交換債券籌22億

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普回師阿富汗，福建艦亮劍西太平洋

24/09/2025 15:58

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處