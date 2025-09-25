即月期指最後交易價26535升51點，高水50點

即月期指最後交易價26535，升51點，高水50點，暫成交151478張。即月國指期貨最後交易價9460，升33點，高水16點，暫成交189353張。另外，即月科指期貨最後交易價6393，升82點，高水14點，暫成交200936張。

《經濟通通訊社25日專訊》