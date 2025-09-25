【夜期時段】即月期指最新報26544點，升9點，高水59點

即月期指在夜期時段開市報26529點，跌6點，高水44點，最新報26544點，升9點，高水59點，合約成交355張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9465點，升5點，高水21點，最新報9464點，升4點，高水20點，合約成交1038張。

《經濟通通訊社25日專訊》