25/09/2025 19:01

《再戰明天》里奇蒙聯儲總裁發表講話，美國公布密大消費者信心指數

　　里奇蒙聯儲總裁發表講話，及美國公布密大消費者信心指數，料為周五（26日）市場焦點。

*歐洲央行執委發表講話，新世界公布業績*

　　各國重要經濟活動方面，印度總理莫迪赴美國參加聯合國大會會議。周五本港時間3:00pm，歐洲央行執委奇波洛內發表講話。晚上9:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話。

　　數據方面，周五8:30pm（本港時間．下同），美國公布8月個人消費，料維持於0.5%；8月個人所得料由0.4%降至0.3%。10:00pm，美國公布9月密歇根大學消費者信心指數，料由58.2降至55.4。

　　在本港，明日公布業績的公司有:新世界發展(00017)、達力集團(00029)、宏輝集團(00183)、亨泰(00197)、豐盛生活服務(00331)、遠見控股(00862)、國際娛樂(01009)、看通集團(01059)、源宇宙教育(01082)、亞太資源(01104)、TATA健康(01255)、恒昌集團國際(01421)、華章科技(01673)、澳洲成峰高教(01752)、新興印刷(01975)、百本醫護(02293)、創聯控股(02371)、怡俊集團控股(02442)、大行科工(02543)、HSSP INTL(03626)、中國供應鏈產業(03708)等。
《經濟通通訊社25日專訊》

