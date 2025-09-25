《日入而息》香港發布路線圖定位全球固定收益及貨幣中心，新世界獲最高59億元融資協議

|證監會與金管局發布路線圖，打造香港成全球固定收益及貨幣中心；證監會將會落實推行場外衍生工具制度；梁鳳儀指將探討開發債券回購，以及外匯電子交易平台可行性；證監會梁鳳儀：將就開發固定收益及貨幣市場電子交易平台進行可行性研究
|人行鄒瀾稱互換通每日交易限額由200億提高至450億元人民幣；人行宣布支持深化中港互聯互通，陳茂波稱進一步促進兩地固定收益市場的協同發展；中國外匯交易中心指互換通每日淨限額10月13日起提高至450億元；
|新世界(00017)與德意志銀行達成最高59億元融資協議，涉抵押維港文化匯、K11及瑰麗酒店物業
|全球金融中心指數香港排名第三，連續三期排名不變
|本港8月出口按年升14.5%勝預期，進口升11.5%
|滙控據報要求旗下恒生(00011)清理香港房地產壞帳
|滙控(00005)已出售斯里蘭卡零售銀行業務予Nations Trust Bank；授出逾1190萬股認股權，每股面值0.5美元；滙豐夥IBM推出量子處理器，預測債券準確率升34%
|周大福創建(00659)派發紅股屬持續性安排，發可換股債券非睇淡首程控股前景
|鍋圈(02517)擬斥最多1億元回購H股股份
|小米(01810)2027年將在歐洲銷售電動車，未必為此設計全新車款小米17標準版「加量不加價」，另傳汽車提前6星期交付
|京東(09618)未來三年持續投入AI，劉強東任京東探索研究院院長；京東全球科技探索者大會舉行，推出京犀APP，利用AI改進購物流程；京東推出三款AI產品，CEO許冉大會演講現場演示點外賣
|外交部指北韓外相崔善姬應王毅邀請周六起訪華四天；李強紐約見蓋茨，冀對方推動中美合作取得更多務實成果
|商務部指美方應取消大豆不合理關稅，創造條件擴雙邊貿易；商務部將3美企列不可靠實體清單，斥與台開展軍事技術合作；商務部將3美企列出口管制管控名單，禁向其出口兩用物項
|美國追溯下調自8月1日起歐盟進口汽車關稅至15%，落實貿易協議條款；白宮要求聯邦機構起草政府停擺期間大規模裁員計劃；特朗普拋出陰謀論，聲稱在聯合國成為「三重蓄意破壞」受害者
|恒指全日跌33點收報26484，紫金升5%，中資金融股沽壓重
|滬綜指近平收，銅股漲幅大，寧王衝新高創業板收升1.6%
|歐元最新報1.1745/46，日圓最新報148.79/82
|新世界百貨(00825)全年純利升89.9%至2528.5萬元，不派息
|賽力斯赴港上市獲中證監同意，擬發行至多3.31億股
|奇瑞汽車(09973)首掛開報34.2元，較招股價高逾11%，每手賺345元；收高近4%，股價先高後低，每手賺117元
|滙控(00005)已出售斯里蘭卡零售銀行業務予Nations Trust Bank；授出逾1190萬股認股權，每股面值0.5美元；滙豐夥IBM推出量子處理器，預測債券準確率升34%；滙豐私銀建議第四季環球股票比重偏高，中國AI迎新一輪投資熱潮
|滙控據報要求旗下恒生(00011)清理香港房地產壞帳
|小米(01810)2027年將在歐洲銷售電動車，未必為此設計全新車款小米17標準版「加量不加價」，另傳汽車提前6星期交付
|龍光集團(03380)超過80%的同意債權人已加入經修訂整體債權人支持協議
|國際商業結算(00147)合營昨於公開市場購比特幣，涉資9360萬
|山高新能源(01250)8月項目營運發電量按年下降2.4%
|瑞幸咖啡指香港國際機場二號客運大樓新門店開業，在港門店總數逾20間
|國泰(00293)香港出發航班今早起恢復，「樺加沙」襲港期間取消約540班航班；據報與股東磋商新飛機大型訂單；國泰林紹波稱將採購更多廣體客機，將由香港快運開拓更多新航點
|京東(09618)未來三年持續投入AI，劉強東任京東探索研究院院長；京東全球科技探索者大會舉行，推出京犀APP，利用AI改進購物流程；京東推出三款AI產品，CEO許冉大會演講現場演示點外賣
|美的集團(00300)全人形X系列1代機器人已完成整機設計
|比亞迪(01211)料歐洲產能擴大，需要在區內建設電池廠
|小鵬汽車(09868)與阿里雲簽署後量子安全技術合作協議，擴大加密技術應用
|阿里巴巴(09988)因積極推動AI開源上榜《財富》雜誌榜單；阿里巴巴夥英偉達攻實體AI，股價飆升創近四年新高；阿里夸克發布AI創作平台「造點」，接入通義萬相模型Wan2.5；淘寶澳門站推「零門檻包郵」優惠；支付寶指小微商戶降費再延長1年
|八達通登陸淘寶香港站，每筆消費滿300元可享15元減免
|騰訊(00700)遊戲發布國慶中秋假期前後未成年人遊戲限玩通知；今日回購逾84萬股，涉資5.5億元
|「曹操智行號」衛星成功入軌，解決Robotaxi偏遠地區信號盲區問題
|周大福創建(00659)派發紅股屬持續性安排，發可換股債券非睇淡首程控股前景
|屈臣氏指保健及美容產品銷售額增逾一成，體重管理相關產品增長最快
|百度(09888)蘿蔔快跑獲杜拜首張自動駕駛牌照
|民銀資本(01141)斥逾2135萬美元購可換股證券
|慧源同創科技(01116)附屬與一間英國公司訂合作備忘錄，設合資公司生產相變蓄能產品
|綠竹生物(02480)委任副董事長彭玲為副總經理
|首程控股(00697)附屬旗下北京機器人基金投資泉智博科技
|華潤醫藥(03320)旗下華潤三九「二硫化硒洗劑」獲批上市
|鍋圈(02517)擬斥最多1億元回購H股股份
|恒安國際(01044)完成發行10億人幣超短期融資券，票息1.74%
|TechStar(07855)延長業務合併日期至12月22日，即完成De-SPAC最後限期
|美中嘉和(02453)獲授最多2000萬人幣融資款項，利率4.19%
|時代中國(01233)境外債務重組計劃最終截止日期延至今年底
|新世界(00017)與德意志銀行達成最高59億元融資協議，涉抵押維港文化匯、K11及瑰麗酒店物業
|蘇新服務(02152)委任董事長
|習近平聯合國氣候峰會致詞，宣布到2035年新一輪減排目標；習近平聽取新疆工作匯報稱加強科技創新和產業創新深度融合
|國防部指福建艦試驗訓練正按計劃順利推進，即將交接入列
|國慶文旅消費月啟動，大派4.8億元消費補貼
|發改委安排2億支持廣東風災後應急恢復，預撥1.5億支持粵瓊閩救災
|上海靜安將發放「靜安GO 申夜深折」夜間消費券
|張玉卓赴廣東調研國資國企改革，強調提高企業價值創造能力
|東方金誠指MLF連續七個月增量續做，助穩預期，市場流動性充裕
|4835億7天逆回購利率持平收水35億，6000億MLF增量續做
|醫保局展開「百日行動」，打擊倒賣醫保回流藥、騙取生育津貼等問題
|中行研究院指內需進一步走弱，三季度GDP料放緩至4.8%
|中指院指上半年上市房企淨負債率升至171.8%，償債能力弱化
|市監總局指今年首開展新能源車等質量抽查，防範低價低質風險；市監總局指羅馬仕、安克創新、小米共召回74.9萬件問題充電寶
|生數科技發布圖生視頻大模型Vidu Q2，解決AI角色「面癱」問題
|愛奇藝指第三座樂園進駐北京王府井，揚州、開封樂園今年底至明年春天開放
|抖音副總裁李亮回應字節香港上市傳聞指假消息，不排除有人想炒作概念股
|高德掃街榜新增海口、珠海等22城開設煙火小店榜
|兩融餘額大幅增至2.4萬億元，浙商證券上調融資規模上限
|商務部指2014年到2024年中國服務出口總額年均增超7%
|有色金屬工業協會已向國家部門建議嚴控銅冶煉產能擴張措施
|基金經理賭博被捕，西部利得基金表示已免職並解除勞動合同
|廣州新政允房企自持住房入市銷售，減輕房企資金壓力
|滬深交所10月1-8日休市，9日起開市；中國結算新增9月29、30日為港股通交易日
|台股收跌0.66%，報26023.85點
|王文濤紐約見聯合國貿發會議秘書長稱各方應堅守多邊貿易體制；商務部指已向世貿提交不尋求新的特殊待遇立場文件
|外交部指北韓外相崔善姬應王毅邀請周六起訪華四天；李強紐約見蓋茨，冀對方推動中美合作取得更多務實成果
|商務部指美方應取消大豆不合理關稅，創造條件擴雙邊貿易；商務部將3美企列不可靠實體清單，斥與台開展軍事技術合作；商務部將3美企列出口管制管控名單，禁向其出口兩用物項
|美國對機械人、工業機械和醫療器械進口展開調查，或徵收關稅；美國對進口機器人啟232調查，有內地機器人企業稱影響微
|G7和歐盟據報考慮對中國稀土等徵關稅，促進本土生產和投資
|泰國曼谷市中心路面大範圍塌陷，醫院病人需撤離
|羅西亞航空與海南航空客機在莫斯科機場碰撞，無人受傷
|美國追溯下調自8月1日起歐盟進口汽車關稅至15%，落實貿易協議條款；白宮要求聯邦機構起草政府停擺期間大規模裁員計劃；特朗普拋出陰謀論，聲稱在聯合國成為「三重蓄意破壞」受害者
|韓國總理稱簽證問題不解決，美國投資項目就處於不確定狀態；韓國總統會見美國財長，強調貿易談判應以符合兩國利益方式推進
|全球第二大銅礦發生事故，供應緊張的市場雪上加霜
|前日本央行政策委員櫻井真預計日銀最早於下月加息
|瑞士央行止步於零利率，自2023年初以來首次停止降息
|韓國開始討論每周4.5天工作制，擬3年後成真
|保德信指當鴿派介入，或令聯儲局政策失誤概率增加
|中國外匯交易中心指互換通每日淨限額10月13日起提高至450億元；人行鄒瀾稱互換通每日交易限額由200億提高至450億元人民幣；人行宣布支持深化中港互聯互通，陳茂波稱進一步促進兩地固定收益市場的協同發展
|許正宇訪問斯洛文尼亞，透露兩地政府積極尋求簽訂全面性協定
|國防部指海軍戚繼光艦、沂蒙山艦9月底執行遠海實習，將赴香港開放參觀
|孫玉菡稱以立法方式規定惡劣天氣或極端情況停工安排不合適，不利社會有效運作
|勞工處下月起使用小型無人機協助巡查及執法，打擊不安全作業
|選民登記冊今發表，地方選區選民413萬
|林天福稱「機場城市」多個項目進入落實階段，料大型演唱會場館2028年落成
|梁鳳儀指將探討開發債券回購，以及外匯電子交易平台可行性
|謝展寰稱預製菜定義不清晰，難以硬性規定食肆標明屬於預製菜食物
|鄧炳強關注內地平台出售本港證件，並要求平台移除貼文；鄧炳強稱今早市面已基本恢復正常，將研究風暴時家長帶子女觀浪是否違法
|德勤指2025年中國企業網絡零售TOP100銷售總額逾2萬億人幣，按年增長近14%
|熱氣球無法提供載人體驗，羅淑佩稱早前已通知成功審批機會微乎其微
|立會三讀通過修訂業權及土地註冊條例，甯漢豪指目標2027年上半年生效
|長橋證券收緊內地居民開美股港股戶口，必須提供香港身份證或別國永居證明
|金管局指目前沒有離岸人民幣穩定幣在港發行，尚未發出任何穩定幣發行人牌照；余偉文稱《固定收益及貨幣路線圖》是前瞻性策略，提升市場質素及韌性
|證監會與金管局發布路線圖，打造香港成全球固定收益及貨幣中心；證監會將會落實推行場外衍生工具制度
|陳茂波稱將發布固定收益及貨幣市場路線圖，圍繞4大重點領域
|全球金融中心指數香港排名第三，連續三期排名不變
|本港8月出口按年升14.5%勝預期，進口升11.5%；今年6月平均工資按年升3.5%，扣除通脹後實質升1.4%
|上訴審裁處確認證監會就保薦人缺失對RaffAello作出譴責及罰款400萬元
|恒指公司指恒生科指年初至今升42%，料貨幣寬鬆周期推動科技股普遍造好
|政府下月起擴大豁免飛機乘客離境稅涵蓋範圍
【你點睇？】英澳加葡承認巴勒斯坦國，你是否認同這些國家的做法？► 立即投票