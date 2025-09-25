《日入而息》香港發布路線圖定位全球固定收益及貨幣中心，新世界獲最高59億元融資協議

中國外匯交易中心指互換通每日淨限額10月13日起提高至450億元；人行鄒瀾稱互換通每日交易限額由200億提高至450億元人民幣；人行宣布支持深化中港互聯互通，陳茂波稱進一步促進兩地固定收益市場的協同發展

許正宇訪問斯洛文尼亞，透露兩地政府積極尋求簽訂全面性協定

國防部指海軍戚繼光艦、沂蒙山艦9月底執行遠海實習，將赴香港開放參觀

孫玉菡稱以立法方式規定惡劣天氣或極端情況停工安排不合適，不利社會有效運作

勞工處下月起使用小型無人機協助巡查及執法，打擊不安全作業

選民登記冊今發表，地方選區選民413萬

林天福稱「機場城市」多個項目進入落實階段，料大型演唱會場館2028年落成

梁鳳儀指將探討開發債券回購，以及外匯電子交易平台可行性

謝展寰稱預製菜定義不清晰，難以硬性規定食肆標明屬於預製菜食物

鄧炳強關注內地平台出售本港證件，並要求平台移除貼文；鄧炳強稱今早市面已基本恢復正常，將研究風暴時家長帶子女觀浪是否違法

德勤指2025年中國企業網絡零售TOP100銷售總額逾2萬億人幣，按年增長近14%

熱氣球無法提供載人體驗，羅淑佩稱早前已通知成功審批機會微乎其微

立會三讀通過修訂業權及土地註冊條例，甯漢豪指目標2027年上半年生效

長橋證券收緊內地居民開美股港股戶口，必須提供香港身份證或別國永居證明

金管局指目前沒有離岸人民幣穩定幣在港發行，尚未發出任何穩定幣發行人牌照；余偉文稱《固定收益及貨幣路線圖》是前瞻性策略，提升市場質素及韌性

證監會與金管局發布路線圖，打造香港成全球固定收益及貨幣中心；證監會將會落實推行場外衍生工具制度

陳茂波稱將發布固定收益及貨幣市場路線圖，圍繞4大重點領域

全球金融中心指數香港排名第三，連續三期排名不變

本港8月出口按年升14.5%勝預期，進口升11.5%；今年6月平均工資按年升3.5%，扣除通脹後實質升1.4%

上訴審裁處確認證監會就保薦人缺失對RaffAello作出譴責及罰款400萬元

恒指公司指恒生科指年初至今升42%，料貨幣寬鬆周期推動科技股普遍造好