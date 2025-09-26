  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

26/09/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數77479張，減39512張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為77479張，較前減39512張；若計入其他月份的未平倉合約，總數191228張，增6969張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
25/09(四)77479-395121912286969
24/09(三)116991-236941842595854
23/09(二)140685190217840516811
22/09(一)138783-4081161594-2834
19/09(五)142864-3785164428-3595

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
25/09(四)27003-841567473-5744
24/09(三)35418-11094732176381
23/09(二)465121440668367817
22/09(一)450722387590193029
19/09(五)42685-70855990-440

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》

【你點睇？】英澳加葡承認巴勒斯坦國，你是否認同這些國家的做法？► 立即投票

上一篇新聞︰26/09/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１３６６２９張減逾七萬二張

下一篇新聞︰25/09/2025 19:01  《再戰明天》里奇蒙聯儲總裁發表講話，美國公布密大消費者信心指數

其他
More

26/09/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數９５８８１張減６５０００張

25/09/2025 18:59  《日入而息》香港發布路線圖定位全球固定收益及貨幣中心，新世界獲最高59億元融資協議

25/09/2025 17:26  《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

25/09/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６５４４點，升９點，高水５９點

25/09/2025 16:46  即月期指最後交易價２６５３５升５１點，成交１５１４７８張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處