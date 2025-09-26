  • 會員
期貨新聞

26/09/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數136629張減逾七萬二張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為136629張，較前減72553張；若計入其他月份的未平倉合約，總數373972張，增6194張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
25/09(四)136629-725533739726194
24/09(三)209182-1403636777850018
23/09(二)223218-1653131776014331
22/09(一)239749-23984303429-20379
19/09(五)2637332619432380826072

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
25/09(四)63854-1473319518211770
24/09(三)78587128218341236929
23/09(二)77305-488914648315073
22/09(一)821949291314101511
19/09(五)8126523781298992328

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》

