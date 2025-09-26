期指低開175點報26360，國指期貨跌43點報9417

期指低開175點報26360，國指期貨低開43點報9417，科指期貨低開41點報6352。
《經濟通通訊社26日專訊》
26/09/2025 09:15
