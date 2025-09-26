即月期指最後交易價26133跌402點，高水5點

即月期指最後交易價26133，跌402點，高水5點，暫成交111879張。即月國指期貨最後交易價9302，跌158點，低水1點，暫成交173144張。另外，即月科指期貨最後交易價6187，跌206點，低水8點，暫成交157983張。
《經濟通通訊社26日專訊》
26/09/2025 16:31
