即月期指最後交易價26133跌402點，高水5點

即月期指最後交易價26133，跌402點，高水5點，暫成交111879張。即月國指期貨最後交易價9302，跌158點，低水1點，暫成交173144張。另外，即月科指期貨最後交易價6187，跌206點，低水8點，暫成交157983張。

《經濟通通訊社26日專訊》