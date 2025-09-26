【夜期時段】即月期指最新報26126點，跌7點，低水2點

即月期指在夜期時段開市報26128點，跌5點，平水，最新報26126點，跌7點，低水2點，合約成交1215張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9303點，升1點，平水，最新報9299點，跌3點，低水4點，合約成交3422張。
《經濟通通訊社26日專訊》
26/09/2025 17:20
