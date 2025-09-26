  • 會員
期貨新聞

26/09/2025 19:41

《再戰明天》歐元區公布消費者信心指數，美國公布達拉斯製造業活動指數

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年9月29日將公布歐元區9月消費者信心指數、美國8月成屋待完成銷售（預期月率升0.1%）及9月達拉斯製造業活動指數，同日多國央行官員發表講話，香港23家企業發布業績。

事實要點：
▷ 美國8月成屋待完成銷售月率預期升0.1%（前值-0.4%）
▷ 歐元區9月消費者信心指數29日17:00公布
▷ 美國達拉斯製造業活動指數29日22:30公布
▷ 29日日本/歐洲央行等6場官員講話
▷ 香港29-30日共23家上市公司發布業績

　　歐元區公布消費者信心指數，及美國公布達拉斯製造業活動指數，料為下周一（29日）市場焦點。

*澳洲央行一連兩日議息，英倫銀行副總裁講話*

　　各國重要經濟活動方面，澳洲央行召開利率會議（至30日）。英國財政大臣里夫斯在工黨一次會議上發表講話。下周一本港時間7:50am，日本央行公布9月18-19日政策會議意見摘要。1:30pm，日本央行審議委員野口旭在一場活動上講話。3:30pm，歐洲央行管委米勒、管委卡薩克斯、執委奇波洛內在一場有關數字歐元的會議上發表講話。5:00pm，歐洲央行執委施納貝爾與德國銀行業協會就貨幣政策交換意見。晚上8:00pm，英倫銀行副總裁拉姆斯登在歐洲央行有關通脹的小組討論會上講話；克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克參加一場政策小組討論。

　　數據方面，下周一（29日）1:00pm（本港時間．下同），日本公布7月同時指標；7月領先指標。5:00pm，歐元區公布9月消費者信心指數。10:00pm，美國公布8月成屋待完成銷售，月率料由下滑0.4%改善至升0.1%。10:30pm，美國公布9月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。

　　在本港，下周一（29日）公布業績的公司有:中華汽車(00026)、冠軍科技集團(00092)、百利大(00495)、恒和集團(00513)、諾科達科技(00519)、中國金融國際(00721)、森美控股(00756)、綠色能源科技集團(00979)、時代集團控股(01023)、寰宇娛樂文化(01046)、毅興行(01047)、星凱控股(01166)、京維集團(01195)、中國生態旅遊(01371)、OKURA HOLDINGS(01655)、HKE HOLDINGS(01726)、TBKS HLDGS(01960)、時計寶(02033)、大象未來集團(02309)、健康160(02656)、力天影業(09958)等。

　　下周二（30日）公布業績的公司有:金奧國際(00009)、INTL GENIUS(00033)、金粵控股(00070)、亞洲果業(00073)、國家聯合資源(00254)、聖馬丁國際(00482)、錦藝集團控股(00565)、中國高精密(00591)、卓悅控股(00653)、瑋俊生物科技(00660)、超大現代(00682)、AEON信貸財務(00900)、環球實業科技(01026)、中國健康科技集團(01069)、松景科技(01079)、中國環境資源(01130)、中國碳中和(01372)、高地股份(01676)、十方控股(01831)、正味集團(02147)、大健康國際(02211)、久融控股(02358)、易緯集團(03893)等。

　　下周五（3日）公布業績的公司有:寶發控股(08532)等。
《經濟通通訊社26日專訊》

