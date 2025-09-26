  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
期貨新聞

26/09/2025 10:58

《市場動態》特朗普加徵新關稅疊加減息預期降溫，亞股受壓

　　亞洲股市今日開局動盪，美國總統特朗普宣布新一輪進口關稅措施，加上強勁經濟數據削弱聯儲局大幅減息預期，拖累風險資產表現。
　
*特朗普加徵藥物等多項進口關稅*

　　特朗普美國時間周四（25日）宣布對進口品牌藥物徵收100%關稅，重型貨車關稅提升至25%，廚櫃關稅調高至50%。新措施將於下周三（10月1日）生效。此外，浴室梳妝台50%關稅及軟墊家具30%關稅將於下周起實施。
　
　　日本Topix製藥指數應聲下挫1.4%，澳洲生物科技公司CSL股價急跌逾3%。日經225指數跌0.5%，MSCI亞太指數（除日本）跌0.45%。納指期貨微跌0.08%，標普500期貨跌0.02%。
　
*減息預期持續降溫*

　　最新數據顯示美國經濟保持強勁，市場對聯儲局減息幅度預期進一步收窄。目前交易員押注至12月累計減息39基點，較本周初逾40基點預期再下調。關鍵PCE數據將於今日稍後公布，或為利率路徑提供新線索。
　
　　美元兌日圓維持近150水平，歐元報1.1668美元，英鎊企穩1.3344美元。國際油價微升，布蘭特原油報每桶69.59美元，紐約期油報65.26美元。現貨金價微漲至3751.69美元。
　
　　聯儲局新晉決策理事米蘭(Stephen Miran)周一（22日）主張大幅減息以防勞動力市場惡化，惟多數官員仍對寬鬆步伐持審慎態度。
《環富通基金頻道26日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

下一篇新聞︰26/09/2025 09:15  期指低開１７５點報２６３６０，國指期貨跌４３點報９４１７

其他
More

26/09/2025 09:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６５８﹒５跌１﹒２…

26/09/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數９５８８１張減６５０００張

26/09/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１３６６２９張減逾七萬二張

26/09/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數７７４７９張，減３９５１２張

25/09/2025 19:01  《再戰明天》里奇蒙聯儲總裁發表講話，美國公布密大消費者信心指數

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處