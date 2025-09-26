《市場動態》特朗普加徵新關稅疊加減息預期降溫，亞股受壓

亞洲股市今日開局動盪，美國總統特朗普宣布新一輪進口關稅措施，加上強勁經濟數據削弱聯儲局大幅減息預期，拖累風險資產表現。



*特朗普加徵藥物等多項進口關稅*



特朗普美國時間周四（25日）宣布對進口品牌藥物徵收100%關稅，重型貨車關稅提升至25%，廚櫃關稅調高至50%。新措施將於下周三（10月1日）生效。此外，浴室梳妝台50%關稅及軟墊家具30%關稅將於下周起實施。



日本Topix製藥指數應聲下挫1.4%，澳洲生物科技公司CSL股價急跌逾3%。日經225指數跌0.5%，MSCI亞太指數（除日本）跌0.45%。納指期貨微跌0.08%，標普500期貨跌0.02%。



*減息預期持續降溫*



最新數據顯示美國經濟保持強勁，市場對聯儲局減息幅度預期進一步收窄。目前交易員押注至12月累計減息39基點，較本周初逾40基點預期再下調。關鍵PCE數據將於今日稍後公布，或為利率路徑提供新線索。



美元兌日圓維持近150水平，歐元報1.1668美元，英鎊企穩1.3344美元。國際油價微升，布蘭特原油報每桶69.59美元，紐約期油報65.26美元。現貨金價微漲至3751.69美元。



聯儲局新晉決策理事米蘭(Stephen Miran)周一（22日）主張大幅減息以防勞動力市場惡化，惟多數官員仍對寬鬆步伐持審慎態度。

《環富通基金頻道26日專訊》