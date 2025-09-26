  • 會員
期貨新聞

26/09/2025 19:40

《日入而息》新世界全年蝕163億總債務1461億，金管局下月9日起推人民幣業務資金安排

新世界(00017)全年持續經營業務淨虧損擴至163億元，11 SKIES減值虧損27億元；全年核心經營溢利跌12.8%，總債務約1461億元；鄭家純稱「時勢不由人，然變局如潮，何以舟楫？」，秉持獅子山下拼搏精神破浪前行；黃少媚稱將保持穩中求進加速現金流回籠，減債工作剛開始仍需努力；繼續停派股息及永續債票息，未收到大股東注資方案，暫未有供股及配股等計劃；新世界指鄭志剛成立K11 by AC與集團沒有任何關係
滙控(00005)確認利伯特下月1日起擔任臨時集團主席職務
金管局下月9日起推出人民幣業務資金安排，分三個階段推行；調高日間人民幣資金額度至300億人幣，並降低隔夜額度至100億人幣；滙豐歡迎金管局推出「人民幣業務資金安排」，香港離岸人民幣貸款比例迅速上升
金管局就銀行如何處理授權支付騙案損失索償提出指引框架
百度(09888)蘿蔔快跑國內盈利改善，擬進軍澳洲、東南亞等新市場；據報百度申請於啟德及九龍灣測試自動駕駛車
霸王茶姬已在港簽約逾10間舖位部署新店，K11分店開業近一年銷售表現勝預期
市傳賽力斯10月來港上市，集資額15億美元
農業機器人公司廣州極飛科技申在港IPO，上半年多賺逾五成
差估署指本港8月私人住宅售價指數按月升0.1%，連升三個月；陳永傑指樓價已成功尋底並轉勢回升，料全年升5%；美聯指全年樓價升幅有望達5%，將延續「租價齊升」情況；世邦魏理仕指香港住宅市場將觸底反彈，明年實現交易量穩步復甦；萊坊王兆麒稱市場氣氛明顯回暖惟料樓價今年跌3%，明年升5%
中原CCL按周升0.62%，連升三周共2.3%
美國據報擬要求本土芯片與進口芯片比例達到1:1；CSIS指美對華徵收港口費，未能撼動中國造船業主導地位
中方再談TikTok問題：樂見企業做好談判、達成解決方案；TikTok據報分為兩家公司，字節全資控制主體負責電商、廣告等

《即日市況》
恒指全日跌356點收報26128，全周累跌416點，科網股回吐小米挫8%
　
《深滬股市》　
滬指收跌0.65%兩市成交減一成，本周微升0.2%
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1678/79，日圓最新報149.81/82
　
《公司業績》　
豐盛生活服務(00331)全年純利跌9.6%至4.5億元，派息18.5仙；因應工程延誤，強化測量團隊索賠能力
　
《公司資訊》　
中國智駕公司Momenta否認擬將IPO地點從美國轉向香港
市傳賽力斯10月來港上市，集資額15億美元
農業機器人公司廣州極飛科技申在港IPO，上半年多賺逾五成
中國恒大集團(03333)等被執行16億，恒大被執行總金額超86億元
嘉利國際(01050)獲英偉達納入伺服器機殼及組件合格供應商名單
港仔機器人(00370)在港落地解決勞動力缺少及成本高問題
特步(01368)開設海外首家跑步俱樂部
東亞銀行(00023)指定分行於國慶黃金周延長營業時間
滙控(00005)確認利伯特下月1日起擔任臨時集團主席職務；PayMe by HSBC正式登陸國泰航空，用戶旅遊消費上半年按年增三成；滙豐歡迎金管局推出「人民幣業務資金安排」，香港離岸人民幣貸款比例迅速上升
恒生(00011)將於十一黃金周延長尖沙咀加拿分道等3間指定分行營業時間；恒生施穎茵稱穩定幣在應用層面目前仍處於早期階段
中銀香港(02388)推出稅季貸款，實際年利率低至1.38厘
WeLab與Google建立以人工智能為核心的戰略夥伴關係
置富產業信託(00778)簽訂25億元可持續發展表現掛勾貸款
創陞控股(02680)開市前停牌，待發內幕消息
百度(09888)蘿蔔快跑國內盈利改善，擬進軍澳洲、東南亞等新市場；據報百度申請於啟德及九龍灣測試自動駕駛車
阿里(09988)通義千問發布原生全模態大模型Qwen3-Omni；硅基方舟機器人與阿里雲簽約，共同推動AI於實體場景規模化應用
Keeta推出Keeta Premium專區，進一步拓展中高檔餐飲市場
港交所(00388)慶祝成立25周年，與公益金首次在中環舉辦慈善接力賽
小鵬汽車(09868)宣布正式進入瑞士、奧地利、匈牙利等五國市場
有人用AI假冒何超瓊偽造影片散布假信息，美高梅中國(02282)保留法律追究權利
霸王茶姬已在港簽約逾10間舖位部署新店，K11分店開業近一年銷售表現勝預期
嘉里建設(00683)與新地(00016)合作發展長沙灣嘉里鴻基貨倉完成補地價，每呎樓面地價1729元
恒地(00012)與新世界(00017)合作發展西半山天御首推單位逾3.5億沽，呎價達7.5萬
新世界(00017)全年持續經營業務淨虧損擴至163億元，11 SKIES減值虧損27億元；全年核心經營溢利跌12.8%，總債務約1461億元；鄭家純稱「時勢不由人，然變局如潮，何以舟楫？」，秉持獅子山下拼搏精神破浪前行；黃少媚稱將保持穩中求進加速現金流回籠，減債工作剛開始仍需努力；黃少媚稱繼續停派股息及永續債票息，未收到大股東注資方案
荃灣「紅磚屋」美港貨倉以4.76億沽，料億京買入
同程藝龍網回應3億收購海航新生支付表示積極把握跨境商貿等機遇
珠江船務(00560)余俊杰調任而辭任副總經理，曹健接任
寶龍地產(01238)一直與債權人商討尋求境外債務整體重組
盈大地產及資策中環半山住宅項目正式命名為雅盈峰
同仁堂國藥(03613)「同仁堂安宮牛黃丸」獲准在柬埔寨出售
世茂集團(00813)約228億元人民幣境內貸款今年成功獲得展期
東瀛遊(06882)接受銀行融資修訂要約，涉3600萬元一般銀行融資及企業信用卡
瀚華金控(03903)延遲刊發多份業績，續停牌
華潤建材科技(01313)擬將註冊地由開曼群島遷冊至香港
四威科技(01201)延長出售普天新材料全部股權公開掛牌期
華榮能源(01101)去年度業績料10月底前刊發，續停牌
志道國際(01220)進一步延遲刊發業績及年報，續停牌
恒隆地產(00101)韋安祖獲委任為非執行董事，下月1日生效
澳亞集團(02425)將未動用供股所得淨額將用於償還境外貸款
復宏漢霖(02696)治療癌症藥物完成首例患者給藥
中國電力(02380)8月合併總售電量按年升近5%
中國再保險(01508)附屬中再產險發行資本補充債券獲批覆
中國生態旅遊(01371)清盤呈請進一步延期至12月1日
順風清潔能源(01165)董事長兼首席執行官變更
　
《中國要聞》　
泰國擬與中國深化半導體和電池生產等合作，並力爭吸引更多中國遊客
人社部截至8月底城鎮新增就業累計5921萬人，超額完成目標任務；基本養老保險10.72億人參保，參保率增至逾95%；外賣員等職業傷害保障試點擴至17省，涵蓋美團、餓了麼等平台企業
中國網絡文學海外活躍用戶約2億人，去年營收逾48億
中國煉焦行業協會建議焦炭全行業限產30%以上；從未倡議「強制限產」、「聯合提價」
國資委召開國企經濟運行座談會，聚焦穩電價煤價、防內捲
前8月全國發電裝機容量36.9億千瓦，同比增18%
內地發布石化化工行業穩增長方案，促嚴控新增煉油產能
發改委等六部門加力支持優質數創企業上市融資，鼓勵地方研派券降用數成本
沈竹林任國家發改委副主任，張寶峰接替王令浚任海關副署長
外匯局指8月國際收支貨物和服務貿易順差710億美元；8月中國外匯市場總計成交3.38萬億美元
人行1658億7天逆回購利率持平，14天逆回購6000億
青島市人大常委會原副主任張錫君受賄超3億，一審被判死緩
海辰儲能澄清與印度信實公司技術合作傳聞不實
松下電氣設備公司增資至6億元，增幅約71%
七部門發文推進「人工智能+交通運輸」，促加快智能駕駛系統等研發
宇樹科技下半年將發布身高1.8米人形機器人
滴滴租車十一租車預訂量同比增長148%，七成屬異地訂單
商務部等四部門明年起對純電動乘用車實施出口許可證管理
摩爾線程科創板IPO獲上交所上市委會議通過
　
《寶島快訊》　
台股收跌1.7%，報25580.32點
　
《大國博弈》　
馬朝旭紐約晤美副卿蘭多，雙方同意拓展互利合作
中國紡織品進出口商會支持對墨西哥進行貿易投資壁壘調查
美國據報擬要求本土芯片與進口芯片比例達到1:1；CSIS指美對華徵收港口費，未能撼動中國造船業主導地位
中方再談TikTok問題：樂見企業做好談判、達成解決方案；TikTok據報分為兩家公司，字節全資控制主體負責電商、廣告等
德媒指歐盟計劃對中國鋼鐵及相關產品加徵25-50%關稅
　
《國際要聞》　
特朗普簽署允許在華盛頓執行死刑的法令；特朗普又開火稱若非鮑威爾「玩鷹」，利率現在就會是2厘；查特朗普「通俄門」惹禍，前FBI局長科米遭刑事起訴
　
《外圍經濟》　
韓國將推動外匯市場24小時營運，並建立離岸韓元結算系統
歐盟8月汽車市場數據，特斯拉註冊量大跌37%
美國次季經濟增長超預期，GDP終值上修至3.8%；美國上周新領失業救濟人數意外降至兩個月低位；聯儲局新任理事米蘭倡多次減息半厘；高盛指未來幾個月美股料加劇波動
iPhone 17 Pro刮痕風波，蘋果官方澄清乃MagSafe充電座「惹禍」；美國參議員調查蘋果及Meta等大公司聘用外籍員工問題
星巴克啟動10億美元重組，裁900職位並關閉部分北美分店
　
《其他消息》　
橫琴粵澳深度合作區產城融合發展基金成立，出資額40億
本港與贊比亞共和國簽署移交逃犯等協定，鄧炳強稱兩地司法合作方面邁出重要一步
香港獲評為全球最自由經濟體，政府指報告再次肯定香港自由市場優勢；金發局歡迎全球金融中心指數維持香港前三排名
強積金自由行條例獲批准，許正宇稱新方案有助雇員對強積金權益管控
政府建議為用作出航船隻燃料甲醇提供免稅
政府推30億元前沿科技研究支援計劃，吸引國際頂尖人才及推動前沿科技研究
港鐵於國慶假期及中秋節期間加密列車班次，合共增加570班列車
滙豐指中國資產在全球債券或股票投資組合中仍相對低配，擴大市場深化將有利流動性
立法會三讀通過簡樸房條例草案
金管局就銀行如何處理授權支付騙案損失索償提出指引框架；下月9日起推出人民幣業務資金安排，分三個階段推行；調高日間人民幣資金額度至300億人幣，並降低隔夜額度至100億人幣
香港大學經管學院據報以3.1億購入巴塞隆拿大樓，預計首學年收入逾1000萬元
差估署指本港8月私人住宅售價指數按月升0.1%，連升三個月
中原CCL按周升0.62%，連升三周共2.3%；陳永傑指樓價已成功尋底並轉勢回升，料全年升5%
美聯指全年樓價升幅有望達5%，將延續「租價齊升」情況；世邦魏理仕指香港住宅市場將觸底反彈，明年實現交易量穩步復甦；萊坊王兆麒稱市場氣氛明顯回暖惟料樓價今年跌3%，明年升5%
政府宣布成立國際航空超級樞紐發展諮詢委員會
行政長官會同行政會議，批准啟德智慧綠色集體運輸系統財務安排
市建局向土瓜灣兩重建項目業主發收購建議，每平方呎1.39萬元

照顧者 情緒健康

