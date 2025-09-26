《日入而息》新世界全年蝕163億總債務1461億，金管局下月9日起推人民幣業務資金安排

新世界(00017)全年持續經營業務淨虧損擴至163億元，11 SKIES減值虧損27億元；全年核心經營溢利跌12.8%，總債務約1461億元；鄭家純稱「時勢不由人，然變局如潮，何以舟楫？」，秉持獅子山下拼搏精神破浪前行；黃少媚稱將保持穩中求進加速現金流回籠，減債工作剛開始仍需努力；繼續停派股息及永續債票息，未收到大股東注資方案，暫未有供股及配股等計劃；新世界指鄭志剛成立K11 by AC與集團沒有任何關係