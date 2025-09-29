恒指期貨現貨月份未平倉合約總數37953張，減39526張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(26日)共為37953張，較前減39526張；若計入其他月份的未平倉合約，總數179914張，減11314張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/09(五)
|37953
|-39526
|179914
|-11314
|25/09(四)
|77479
|-39512
|191228
|6969
|24/09(三)
|116991
|-23694
|184259
|5854
|23/09(二)
|140685
|1902
|178405
|16811
|22/09(一)
|138783
|-4081
|161594
|-2834
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/09(五)
|10273
|-16730
|61930
|-5543
|25/09(四)
|27003
|-8415
|67473
|-5744
|24/09(三)
|35418
|-11094
|73217
|6381
|23/09(二)
|46512
|1440
|66836
|7817
|22/09(一)
|45072
|2387
|59019
|3029
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》
