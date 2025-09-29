恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數85177張減51452張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(26日)共為85177張，較前減51452張；若計入其他月份的未平倉合約，總數374933張，增961張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/09(五)
|85177
|-51452
|374933
|961
|25/09(四)
|136629
|-72553
|373972
|6194
|24/09(三)
|209182
|-14036
|367778
|50018
|23/09(二)
|223218
|-16531
|317760
|14331
|22/09(一)
|239749
|-23984
|303429
|-20379
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/09(五)
|28185
|-35669
|167326
|-27856
|25/09(四)
|63854
|-14733
|195182
|11770
|24/09(三)
|78587
|1282
|183412
|36929
|23/09(二)
|77305
|-4889
|146483
|15073
|22/09(一)
|82194
|929
|131410
|1511
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》
