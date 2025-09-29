  • 會員
期貨新聞

29/09/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數50555張減45326張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(26日)共為50555張，較前減45326張；若計入其他月份的未平倉合約，總數279210張，增5309張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/09(五)50555-453262792105309
25/09(四)95881-65000273901-12469
24/09(三)160881-1833928637030212
23/09(二)179220-1800725615822472
22/09(一)197227-20473233686-12607

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/09(五)15738-31595129278-6367
25/09(四)47333-32749135645-3401
24/09(三)80082-181171390469456
23/09(二)98199-107031295905109
22/09(一)108902-8594124481-2367

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》

