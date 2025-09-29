恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數50555張減45326張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(26日)共為50555張，較前減45326張；若計入其他月份的未平倉合約，總數279210張，增5309張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/09(五)
|50555
|-45326
|279210
|5309
|25/09(四)
|95881
|-65000
|273901
|-12469
|24/09(三)
|160881
|-18339
|286370
|30212
|23/09(二)
|179220
|-18007
|256158
|22472
|22/09(一)
|197227
|-20473
|233686
|-12607
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/09(五)
|15738
|-31595
|129278
|-6367
|25/09(四)
|47333
|-32749
|135645
|-3401
|24/09(三)
|80082
|-18117
|139046
|9456
|23/09(二)
|98199
|-10703
|129590
|5109
|22/09(一)
|108902
|-8594
|124481
|-2367
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》
