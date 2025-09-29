期指高開187點報26320，國指期貨升55點報9357

期指高開187點報26320，國指期貨高開55點報9357，科指期貨高開36點報6223。
《經濟通通訊社29日專訊》
29/09/2025 09:15
《經濟通通訊社29日專訊》
