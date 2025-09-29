10月期指最後交易價26705升542點，高水82點

是日期指結算，即月期指估計結算價為26556，即月國指期貨估計結算價為9431，而即月科指期貨估計結算價為6302。
10月期指最後交易價26705，升542點，高水82點，暫成交110090張。10月國指期貨最後交易價9479，升166點，高水25點，暫成交123843張。另外，10月科指期貨最後交易價6356，升152點，高水32點，暫成交160773張。
《經濟通通訊社29日專訊》
29/09/2025 16:31
