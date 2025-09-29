  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

29/09/2025 16:46

10月期指最後交易價26705升542點，成交110593張

　　是日期指結算，即月期指估計結算價為26556，即月國指期貨估計結算價為9431，而即月科指期貨估計結算價為6302。

　　10月期指最後交易價26705，升542點，高水82點，成交110593張。10月國指期貨最後交易價9479，升166點，高水25點，成交127343張。另外，10月科指期貨最後交易價6356，升152點，高水32點，成交160790張。
《經濟通通訊社29日專訊》

【你點睇？】兩名顧客光顧火鍋放題店疑企圖帶走食材，你認為二人是否需要負上更多責任？► 立即投票

下一篇新聞︰29/09/2025 16:31  １０月期指最後交易價２６７０５升５４２點，高水８２點

其他
More

29/09/2025 15:10  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７２３﹒７５升２７…

29/09/2025 09:15  期指高開１８７點報２６３２０，國指期貨升５５點報９３５７

29/09/2025 09:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７１１﹒５，升１５點

29/09/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數５０５５５張減４５３２６張

29/09/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數８５１７７張減５１４５２張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處