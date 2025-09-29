  • 會員
期貨新聞

29/09/2025 17:20

【夜期時段】10月期指最新報26699點，跌6點，高水76點

　　是日期指結算，10月期指在夜期時段開市報26723點，升18點，高水100點，最新報26699點，跌6點，高水76點，合約成交446張。

　　10月國指期貨在夜期時段開市報9488點，升9點，高水34點，最新報9482點，升3點，高水28點，合約成交613張。
《經濟通通訊社29日專訊》

