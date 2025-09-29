  • 會員
貨幣攻略
期貨新聞

29/09/2025 19:18

《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，中國公布PMI

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年9月30日，澳洲央行維持利率3.6%，中國9月製造業PMI預測升至49.6，美國芝加哥PMI料升至43.3，日本零售銷售月率預測反彈至+1.2%。

事實要點：
▷ 日本8月零售銷售月率預測由-1.6%升至+1.2%（年率+1.1%）
▷ 澳洲8月建築許可月率預測由-8.2%改善至+2.6%
▷ 中國9月製造業PMI預測49.6（前值49.4）
▷ 美國9月芝加哥PMI預測43.3（前值41.5）
▷ 澳洲央行維持利率3.6%（連續第5次不變）

　　澳洲央行公布議息結果，及中國公布PMI，料為周二（30日）市場焦點。

*歐洲央行總裁拉加德發表講話，美國公布芝加哥PMI*

　　各國重要經濟活動方面，周二本港時間12:30pm，澳洲央行公布貨幣政策聲明；1:30pm，總裁布洛克召開新聞發布會。5:30pm，歐洲央行總裁拉加德和芬蘭央行總裁雷恩在芬蘭央行主辦的國際貨幣政策會議上發表講話。晚上6:15pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多在標普全球歐洲金融機構會議上發表講話。7:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在一場活動上講話。7:50pm，英倫銀行副總裁隆巴爾代利講話。9:00pm，歐洲央行執委埃爾德森在歐盟執委會一場有關氣候問題的會議上講話。9:25pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩與金融時報舉行爐邊談話。

　　數據方面，周二7:50am（本港時間．下同），日本公布8月工業生產，月率跌幅料由1.2%收窄至0.8%，年率跌幅料由0.4%擴大至0.9%；8月零售銷售年率升幅料由0.4%擴大至1.1%，月率料由下滑1.6%改善至升1.2%。9:30am，中國公布9月製造業採購經理人指數，料由49.4升至49.6；9月非製造業採購經理人指數料由50.3降至50.2；9月綜合採購經理人指數。同一時間，澳洲公布8月建築許可，月率料由下滑8.2%改善至升2.6%。12:30pm，澳洲公布官方指標利率，料維持於3.6%。1:00pm，日本公布8月新屋動工，年率跌幅料由9.7%收窄至5.2%。2:00pm，英國公布第二季出口，季率升幅料由3.3%收窄至1.6%；第二季國內生產總值季率升幅料由0.7%收窄至0.3%，年率升幅料由1.3%收窄至1.2%；第二季進口季率升幅料由2%收窄至1.4%。同一時間，德國公布8月進口物價，月率跌幅料由0.4%收窄至0.2%，年率跌幅料維持於1.4%；8月零售銷售月率料由下滑0.9%改善至升0.5%。4:30pm，香港公布8月貨幣供應M1；8月貨幣供應M2；8月貨幣供應M3。8:00pm，德國公布9月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.1%，年率升幅料由2.2%擴大至2.3%。9:45pm，美國公布9月芝加哥採購經理人指數，料由41.5升至43.3。

　　在本港，明日公布業績的公司有:金奧國際(00009)、INTL GENIUS(00033)、金粵控股(00070)、亞洲果業(00073)、國家聯合資源(00254)、聖馬丁國際(00482)、錦藝集團控股(00565)、中國高精密(00591)、卓悅控股(00653)、瑋俊生物科技(00660)、超大現代(00682)、AEON信貸財務(00900)、環球實業科技(01026)、中國健康科技集團(01069)、松景科技(01079)、中國環境資源(01130)、中國碳中和(01372)、高地股份(01676)、十方控股(01831)、正味集團(02147)、大健康國際(02211)、久融控股(02358)、易緯集團(03893)、奇瑞汽車(09973)等。

　　此外，明日江蘇宏信(02625)將有基石投資者持股解禁。

　　另外，美國周三（10月1日）公布9月ADP就業變動，周五（10月3日）公布9月非農就業人口變動及失業率。
《經濟通通訊社29日專訊》

