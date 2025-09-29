《日入而息》滙豐中銀稱銀債認購金額和人數創新高，紫金黃金國際暗盤收高逾51%

政治局會議指四中全會10月20日至23日北京召開，審議「十五五」規劃；「十五五」經濟社會發展，堅持全面深化改革，擴大高水平開放；四中全會將審議「十五五」規劃，分析指打破「五年規劃五中議」慣例

中俄經貿合作會議召開，商務部指拓展數字經濟等合作

工信部等六部門力爭機械行業營收突破10萬億、年均增速達3.5%

商務部等五部門支持北京率先試行世貿組織電子商務協定

外交部將增設青年科技人才簽證，即「K字簽證」

發改委從供需兩端發力，推動智能終端和智能體市場擴容；新型政策性金融工具規模5000億元，全用於補充項目資本金；外部環境仍複雜嚴峻，適時加力實施宏觀政策

統計局指去年全國投入研究與試驗發展經費3.6萬億增9%

有色金屬行業穩增長工作方案發布，年均增長5%左右

內地明年起對純電動乘用車實施出口許可證管理

市監總局指加快建立長效機制，促外賣平台主體理性參與競爭

北京清華大學兩教職工違規收費帶客入校園，分別被行政拘留7天、10天

全國首個基孔肯雅病毒核酸檢測試劑盒在廣東獲批上市

水利部預計「十四五」水利建設完成投資達「十三五」1.6倍

上海新規陽台「半計容」取消8平米限制、計入封閉陽台

機構指9月官方製造業PMI料升至49.7，但連續六個月處收縮區

去年地方養老基金投資收益率5.52%，實現保值增值

財政部指首8月國企利潤同比下降2.7%，降幅收窄；8月全國發行地方政府債券9801億元

人行2886億逆回購利率持平，淨投放481億；人行等支持境外機構投資者在中國債市開展債券回購業務；銀河證券指未來人民幣匯率的主導邏輯是基於匯率預期和中美博弈

外匯局指6月末銀行業對外金融資產1.77萬億美元

江蘇9月28日起暫停汽車置換更新補貼政策

中國家用電器協會杜絕無序低價競爭，不搞低於成本價傾銷

廣東百強民企出爐，華為高踞榜首，比亞迪、騰訊分列第二、第三

上汽集團入股飛行器研發商沃蘭特；上汽通用首款自主定義新能源車上市，和Momenta合作輔助駕駛系統

星河動力完成24億元D輪融資，創民營火箭公司單筆金額最高融資

緬北明家電騙集團39人獲刑，其中11名核心成員判死

深圳第五家山姆會員店料10月開業，座落寶安區

貴州省政協原副主席陳晏受賄3.57億元，一審被判死緩