《日入而息》滙豐中銀稱銀債認購金額和人數創新高，紫金黃金國際暗盤收高逾51%

|滙豐指銀債申請宗數、總認購金額均創歷史新高；中銀香港稱銀債金額及人數均創下歷年新高，平均認購約26手；信銀國際銀債認購反應熱烈，平均認購金額28萬元
|紫金黃金國際(02259)暗盤收高逾51%，每手賺3681元
|西普尼(02583)暗盤收高逾倍，每手賺5560元
|博泰車聯(02889)暗盤收高逾33%，每手賺675元
|港鐵屯門第16區項目第一期共收31份意向書
|金管局：上半年零售銀行整體稅前經營溢利按年增長13.4%
|證監會指香港證券業上半年淨盈利增加14%至289億元，C組經紀行淨盈利增加逾倍；路華證券因不當處理客戶款項遭證監會譴責及罰款210萬元
|外傭規定最低工資上調2.2%，加至每月5100元
|立法會主席梁君彥：不再參選下屆立法會選舉，現時是適合時候功成身退
|小米(01810)雷軍稱小米17 Pro Max銷量佔比逾五成；天風國際證券郭明錤稱小米17系列出貨量將暴跌約20%
|政治局會議指四中全會10月20日至23日北京召開，審議「十五五」規劃；「十五五」經濟社會發展，堅持全面深化改革，擴大高水平開放；四中全會將審議「十五五」規劃，分析指打破「五年規劃五中議」慣例
|財政部指首8月國企利潤同比下降2.7%，降幅收窄；8月全國發行地方政府債券9801億元
|人行2886億逆回購利率持平，淨投放481億；人行等支持境外機構投資者在中國債市開展債券回購業務；銀河證券指未來人民幣匯率的主導邏輯是基於匯率預期和中美博弈
|恒指全日升494點收報26622，阿里彈4%登沽空榜首，新東方抽升7%
|滬指反彈收升0.9%，創業板漲近3%，券商股爆發
|歐元最新報1.1715/21，日圓最新報148.58/62
|領益智造籌劃發行H股並在香港聯交所上市
|微億智造遞交在港上市申請，上半年虧轉盈賺逾668萬人幣
|京東工業第四度遞上市申請，上半年多賺55%
|京東(09618)「雙11」自10月9日晚8時開啟，主打「官方直降，低至1折」
|阿里(09988)通義7大模型霸榜全球開源前十，千問Qwen3-Omni登頂
|首程控股(00697)附屬投資華夏凱德商業REIT
|國銀金租(01606)完成贖回7億美元二級資本債券
|名創優品(09896)分拆TOP TOY在港上市，自有17個IP，傳集資逾23億元
|巨星傳奇(06683)推出原創IP「WAKAEMO」
|美團(03690)Keeta正式在杜拜營運，40天內拓3個中東國家外賣市場；Keeta Drone將無人機航線調整至大埔海濱公園碼頭
|滙豐歡迎跨境債券回購業務推出，將推動回購市場蓬勃發展；滙豐香港新增興業銀行成為「跨境理財通」內地夥伴銀行
|中銀香港(02388)歡迎優化流動資金安排，支持人民幣業務及離岸市場新舉措
|PAObank第三季客戶存款總額突破80億元
|工銀亞洲成為LCH SwapClear直接清算會員，計劃年底前加入LCH ForexClear
|Now TV與Disney+合作，為客戶提供迪士尼旗下各品牌內容
|東風汽車與騰訊(00700)達成戰略合作，共建智能駕駛數據閉環平台
|港鐵(00066)商場與華潤隆地及華潤燃氣合資公司簽約，增設300個電動車充電站；港鐵屯門第16區項目第一期共收31份意向書
|優必選(09880)再簽3000萬元人形機器人訂單，總訂單金額近4.3億
|傳香港總部小規模裁員，怡和指集團正轉型確保架構與策略一致
|國泰(00293)11月4日起開通每日往返香港及長沙直航，內地航點增至24個
|匯聚科技(01729)拓墨西哥、土耳其產能，AI相關收入佔比逾七成
|工信部向中國移動(00941)頒發衛星移動通信業務經營許可
|金輝集團(00137)附屬購億利商業大廈二十五樓全層，涉6738萬元
|眾安集團(00672)完成配售1120萬股，淨籌近3893萬元
|復宏漢霖(02696)HLX13一綫治療不可切除的肝細胞癌患者的臨床試驗申請獲美國FDA批准
|京東方精電(00710)鍾啟昌已請辭公司首席財務官，李銳陞獲委任為首席財務官
|越秀地產(00123)獲授3億元循環貸款融資
|阜博集團(03738)完成發行16億元可換股債券
|商湯(00020)推AI短片創作平台Seko
|OCBC華僑銀行香港宏富理財離岸財富管理業務客戶群及資產規模均增約50%
|信銀國際銀債認購反應熱烈，平均認購金額28萬元
|漢港控股(01663)主席汪林冰今增持1170萬股
|檸萌影視(09857)當代國安題材電視劇《交鋒》，已於今日開機拍攝
|遠見控股(00862)附屬斥約2441.6萬元購買40輛電動重型卡車
|威高股份(01066)燕霞將辭任副主席及非執董
|廣汽(02238)量產型飛行汽車GOVY AirCab擬明年下半年取證並量產交付
|灣區發展(00732)8月廣深高速公路總路費收入按年跌0.5%
|中俄經貿合作會議召開，商務部指拓展數字經濟等合作
|工信部等六部門力爭機械行業營收突破10萬億、年均增速達3.5%
|商務部等五部門支持北京率先試行世貿組織電子商務協定
|外交部將增設青年科技人才簽證，即「K字簽證」
|發改委從供需兩端發力，推動智能終端和智能體市場擴容；新型政策性金融工具規模5000億元，全用於補充項目資本金；外部環境仍複雜嚴峻，適時加力實施宏觀政策
|統計局指去年全國投入研究與試驗發展經費3.6萬億增9%
|有色金屬行業穩增長工作方案發布，年均增長5%左右
|內地明年起對純電動乘用車實施出口許可證管理
|市監總局指加快建立長效機制，促外賣平台主體理性參與競爭
|北京清華大學兩教職工違規收費帶客入校園，分別被行政拘留7天、10天
|全國首個基孔肯雅病毒核酸檢測試劑盒在廣東獲批上市
|水利部預計「十四五」水利建設完成投資達「十三五」1.6倍
|上海新規陽台「半計容」取消8平米限制、計入封閉陽台
|機構指9月官方製造業PMI料升至49.7，但連續六個月處收縮區
|去年地方養老基金投資收益率5.52%，實現保值增值
|財政部指首8月國企利潤同比下降2.7%，降幅收窄；8月全國發行地方政府債券9801億元
|人行2886億逆回購利率持平，淨投放481億；人行等支持境外機構投資者在中國債市開展債券回購業務；銀河證券指未來人民幣匯率的主導邏輯是基於匯率預期和中美博弈
|外匯局指6月末銀行業對外金融資產1.77萬億美元
|江蘇9月28日起暫停汽車置換更新補貼政策
|中國家用電器協會杜絕無序低價競爭，不搞低於成本價傾銷
|廣東百強民企出爐，華為高踞榜首，比亞迪、騰訊分列第二、第三
|上汽集團入股飛行器研發商沃蘭特；上汽通用首款自主定義新能源車上市，和Momenta合作輔助駕駛系統
|星河動力完成24億元D輪融資，創民營火箭公司單筆金額最高融資
|緬北明家電騙集團39人獲刑，其中11名核心成員判死
|深圳第五家山姆會員店料10月開業，座落寶安區
|貴州省政協原副主席陳晏受賄3.57億元，一審被判死緩
|沐邦高科實控人被中證監立案，涉未披露非經營性資金往來
|台灣今日教師節補假，台股休市一日
|對台貿易協議聚焦晶片製造，美國商務部長提「五五分」
|李強晤朝鮮外相崔善姬稱願開展務實合作，促進共同發展
|港府反對美國國務院「投資環境報告」，對本港營商環境多有偏頗陳述
|15家中國通信設備實驗室被美國列「不良實驗室」，失輸美產品認證資格
|TikTok美國業務傳將就演算法授權付費，字節跳動仍享五成利潤
|博羅依登陸越南北部造成至少9人死亡，逾34萬戶家庭停電
|馬達加斯加首都大規模示威，華人商場遭搶掠損失達6000萬人民幣
|日本自民黨黨魁候選人高市早苗稱或將重新審視美日貿易協議
|美韓貿戰再起爭端，韓官員稱無法向美國提供3500億美元現金
|美國俄勒岡州和波特蘭市控告特朗普政府，欲阻國民軍進駐；共和黨敦促民主黨同意短期法案，以維持美國政府運作；特朗普發梗圖，鮑威爾被炒執包袱走人；美國聯邦執法人員在芝加哥巡邏，芝加哥市長強烈譴責；美國密歇根州退役軍人襲摩門教會，至少5死8傷
|澳洲央行周二議息，料將維持利率於3.6厘不變
|萬利集團指美國關稅使亞太歐亞船舶加油服務需求增，對公司「有好處」
|美國人股票配置比例升至歷史新高，引發跌市擔憂；巴菲特指標飆至218%歷史新高，「無異於在玩火」
|黃金突破每盎司3800美元大關
|李家超主持北都發展委員會工作會議，聚焦討論3個工作組策略
|許正宇到訪華沙證券交易所，籲早日磋商「全面性避免雙重課稅協定」；許正宇稱斯洛文尼亞同意與本港盡快啟動全面性避免雙重課稅協定磋商
|陳茂波稱今年本港IPO總額近1500億元排全球首位，中港資本市場現良好聯動效應；香港具備條件發展生物科技領域，新一批重點企業名單包括醫藥巨頭
|謝展寰指暫緩垃圾徵費，是考慮民調與飲食清潔界人手不足；垃圾收費暫緩非擱置或取消，需要或合適時使用
|陳海勁本周四出任人才辦總監，將加強全球推廣及招攬人才
|陳美寶指政府將加快港深西部鐵路及北環線環評，項目以國標建造
|國務院任命黃少澤為澳門行政法務司司長
|香港國際機場啟動「空陸鮮活產品專屬快線」，簡化鮮活及冰鮮貨物中轉清關及檢疫安排
|有議員倡金融相關旅遊項目，羅淑佩非常贊同並期望議員可以「搭線」
|網傳積金易用戶數據傳往佛山整合，積金局指所有資料皆存在香港
|高盛指AI將重構華爾街職業發展，揭技術如何重塑職場生態
|中原十大屋苑周末錄14宗成交，連續三周企穩雙位數水平
|10月期指最後交易價26705升542點，成交110593張
|外傭規定最低工資上調2.2%，加至每月5100元
|證監會指香港證券業上半年淨盈利增加14%至289億元，C組經紀行淨盈利增加逾倍；路華證券因不當處理客戶款項遭證監會譴責及罰款210萬元
