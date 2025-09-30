  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

30/09/2025 17:34

《外圍焦點》英倫銀行副總裁講話，美國公布芝加哥PMI

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
美股道指、標普、納指9月29日收升0.15%、0.26%、0.48%，恒指30日升232點至26855，成交3149億港元；多國央行官員將講話，德美公布CPI及PMI數據。

事實要點：
▷ 恒指收報26855點，升232點，成交3149億港元
▷ 道指升68.78點（0.15%），標普升17.51點（0.26%），納指升107.09點（0.48%）
▷ 德國9月CPI月率料升0.2%（前值0.1%），年率料2.3%（前值2.2%）
▷ 美國9月芝加哥PMI料43.3（前值41.5）
▷ 耐克等公司將於30日公布業績

　　華爾街昨日（29日）密切關注美國聯邦政府在當地時間周三（10月1日）停擺的危機，以及可能因此延遲發布的9月份非農就業數據，市場觀望態度阻礙了美股反彈趨勢。道指收市升68.78點或0.15%，報46316.07點；標普500指數升17.51點或0.26%，報6661.21點；納指升107.09點或0.48%，報22591.15點。港股方面，恒生指數收市報26855，升232點或0.9%，成交3149億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:15pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多在標普全球歐洲金融機構會議上發表講話。7:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在一場活動上講話。7:50pm，英倫銀行副總裁隆巴爾代利講話。9:00pm，歐洲央行執委埃爾德森在歐盟執委會一場有關氣候問題的會議上講話。9:25pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩與金融時報舉行爐邊談話。11:30pm，英倫銀行副總裁布里登講話。1日凌晨1:30am，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比參加一場爐邊對話。

　　數據方面，今晚8:00pm，德國公布9月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2.2%擴大至2.3%。9:45pm，美國公布9月芝加哥採購經理人指數，料由41.5升至43.3。

　　在美國，今日公布業績的公司有：耐克(US.NKE)等。
《經濟通通訊社30日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

下一篇新聞︰30/09/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６９２５點，升１６點，高水６９點

其他
More

30/09/2025 16:46  即月期指最後交易價２６９０９升２０４點，成交９０６２８張

30/09/2025 16:31  即月期指最後交易價２６９０９升２０４點，高水５３點

30/09/2025 15:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７０９﹒７５，跌３…

30/09/2025 09:15  期指高開６６點報２６７７１，國指期貨升３５點報９５１４

30/09/2025 09:09  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７１４﹒５，升１點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普復仇與公務員被炒

30/09/2025 14:35

大國博弈

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處