《外圍焦點》英倫銀行副總裁講話，美國公布芝加哥PMI

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

華爾街昨日（29日）密切關注美國聯邦政府在當地時間周三（10月1日）停擺的危機，以及可能因此延遲發布的9月份非農就業數據，市場觀望態度阻礙了美股反彈趨勢。道指收市升68.78點或0.15%，報46316.07點；標普500指數升17.51點或0.26%，報6661.21點；納指升107.09點或0.48%，報22591.15點。港股方面，恒生指數收市報26855，升232點或0.9%，成交3149億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:15pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多在標普全球歐洲金融機構會議上發表講話。7:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在一場活動上講話。7:50pm，英倫銀行副總裁隆巴爾代利講話。9:00pm，歐洲央行執委埃爾德森在歐盟執委會一場有關氣候問題的會議上講話。9:25pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩與金融時報舉行爐邊談話。11:30pm，英倫銀行副總裁布里登講話。1日凌晨1:30am，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比參加一場爐邊對話。



數據方面，今晚8:00pm，德國公布9月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2.2%擴大至2.3%。9:45pm，美國公布9月芝加哥採購經理人指數，料由41.5升至43.3。



在美國，今日公布業績的公司有：耐克(US.NKE)等。

《經濟通通訊社30日專訊》