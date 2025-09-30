期指高開66點報26771，國指期貨升35點報9514

期指高開66點報26771，國指期貨高開35點報9514，科指期貨高開34點報6390。
《經濟通通訊社30日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
30/09/2025 09:15
期指高開66點報26771，國指期貨高開35點報9514，科指期貨高開34點報6390。
《經濟通通訊社30日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
下一篇新聞︰30/09/2025 09:09 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７１４﹒５，升１點
30/09/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０９７８５張，增逾萬七張
30/09/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２７４４４張減８１０４張
30/09/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３０５４５張，增５５９３張
29/09/2025 19:18 《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，中國公布ＰＭＩ
29/09/2025 19:16 《日入而息》滙豐中銀稱銀債認購金額和人數創新高，紫金黃金國際暗盤收高逾51%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N