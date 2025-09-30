  • 會員
期貨新聞

30/09/2025 09:15

期指高開66點報26771，國指期貨升35點報9514

　　期指高開66點報26771，國指期貨高開35點報9514，科指期貨高開34點報6390。
《經濟通通訊社30日專訊》

