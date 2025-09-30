即月期指最後交易價26909升204點，成交90628張

即月期指最後交易價26909，升204點，高水53點，成交90628張。即月國指期貨最後交易價9576，升97點，高水21點，成交73148張。另外，即月科指期貨最後交易價6487，升131點，高水21點，成交108178張。
《經濟通通訊社30日專訊》
30/09/2025 16:46
即月期指最後交易價26909，升204點，高水53點，成交90628張。即月國指期貨最後交易價9576，升97點，高水21點，成交73148張。另外，即月科指期貨最後交易價6487，升131點，高水21點，成交108178張。
《經濟通通訊社30日專訊》
