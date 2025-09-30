【夜期時段】即月期指最新報26925點，升16點，高水69點

即月期指在夜期時段開市報26914點，升5點，高水58點，最新報26925點，升16點，高水69點，合約成交434張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9579點，升3點，高水24點，最新報9581點，升5點，高水26點，合約成交367張。

《經濟通通訊社30日專訊》