《再戰明天》日本央行總裁講話，美國公布耐用品訂單等數據

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

日本央行總裁講話，及美國公布耐用品訂單等數據，料為周四（2日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周四9:30am，澳洲央行公布金融穩定報告。2:35pm，日本央行總裁植田和男講話。3:30pm，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾參加一個資本市場研討會的爐邊談話。



數據方面，周三（1日）7:00am（本港時間．下同），澳洲公布9月製造業採購經理人指數。3:55pm，德國公布9月製造業採購經理人指數，料由49.8降至48.5。4:30pm，英國公布9月製造業採購經理人指數，料由47降至46.2。5:00pm，歐元區公布9月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.1%，年率升幅料由2.1%擴大至2.2%。8:15pm，美國公布9月ADP就業變動，料由5.4萬降至5.1萬。9:45pm，美國公布9月製造業採購經理人指數，料由53降至52。10:00pm，美國公布9月ISM 製造業指數，料由48.7升至49。



*本港公布零售銷售，歐元區公布失業率*



周四9:30am，澳洲公布8月出口；8月進口；8月貿易收支料由73.1億澳元降至62億澳元。1:00pm，日本公布9月消費者信心指數，料由34.9升至35.2。4:30pm，香港公布8月零售銷售，年率升幅料由1.8%擴大至2%。5:00pm，歐元區公布8月失業率，料維持於6.2%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由192.6萬升至193.2萬；首次申請失業救濟金人數料由21.8萬升至22.5萬。10:00pm，美國公布8月耐用品訂單，料由下滑2.8%改善至升2.9%；8月工廠訂單料由下滑1.3%改善至升1.4%。

《經濟通通訊社30日專訊》