期貨新聞

30/09/2025 19:00

《日入而息》文華東方證洽售銅鑼灣商廈予阿里，港交所擬降低衍生權證最低發行價

阿里巴巴(09988)擬以70億港元洽購銅鑼灣港島壹號中心最頂13層作香港辦公樓；阿里傳70億洽購港島壹號中心13層樓面，文華東方酒店集團正就潛在出售部分樓面進行討論；英資近年大手沽商廈，阿里潛在購銅鑼灣商廈或獲命名權，勢改寫銅鑼灣與怡和歷史？
聯交所就優化結構性產品上市制度作諮詢，建議降低衍生權證最低發行價
滙控(00005)杜嘉祺今退任，傳未有正式繼任人，被英國監管機構施壓
紫金黃金國際(02259)首掛較招股價高近56%，每手賺3991元；收高逾68%高於開市，每手賺4901元
西普尼(02583)首掛較招股價高逾倍，每手賺5440元；收高逾倍，每手賺7640元
博泰車聯(02889)首掛開報135元，較招股價高逾32%，每手賺655元；收高近54%，每手賺1095元
政府本財年首5個月錄得赤字676億元
金管局指8月新批按揭貸款額按月跌6.3%至287億元；8月外匯基金總資產減少324億元；8月港元存款跌2.1%，人民幣存款升3.2%
廣駿股份唱高散貨案，證監會申請凍結3.94億元資產作賠償之用
政府未來10年房屋供應目標42萬伙，公私營比例維持七三比
李家超稱國慶黃金周料154萬名內地旅客訪港，按年增11%；政府超前部署應對「樺加沙」將破壞減至最低，垃圾收費仍未達社會共識；警方就颱風襲港追風逐浪行為拘捕4人，保安局會研究法律層面針對有關行為；終身追究羅冠聰法律責任，不會放過任何潛逃者
內地9月官方製造業PMI升至49.8%，略優預期，連續六個月收縮；內地9月RatingDog製造業PMI升至51.2，勝預期；彭博指9月PMI印證中國經濟動能減弱，政策支持需加碼
人行2422億逆回購利率持平，淨回籠339億；10月9日將開展11000億元買斷式逆回購操作；6月末中國外債餘額2.4萬億美元，較3月末微降0.6%；離岸人民幣掛勾穩定幣在哈薩克低調發行，或重塑跨境支付
美證監會擬放寬財報規定，企業或可選擇半年報取代季報；西太平洋銀行指美國政府若停擺，對美元造成的負面影響比以往更大；聯儲局高層唱反調，指通脹風險遠超就業，應維持緊縮政策；聯儲局理事米蘭大幅降息論未獲華爾街支持，摩根大通認為理據不充分

《即日市況》
恒指全日升232點收報26855，全月累升1777點阿里升53%成大贏家
　
《深滬股市》　
喜迎黃金周長假，滬指收升0.5%，本月升0.6%連漲五個月
　
《美元匯價》
美政府停擺或延就業報告增不確定性，候高沽美元
歐元最新報1.1749/51，日圓最新報147.93/95
　
《公司業績》　
AEON(00900)中期純利升37.1%至2.3億元，息25仙
超大現代(00682)全年虧損收窄至1464萬人幣，不派息
　
《公司資訊》　
博泰車聯(02889)首掛開報135元，較招股價高逾32%，每手賺655元；收高近54%，每手賺1095元
紫金黃金國際(02259)首掛較招股價高近56%，每手賺3991元；收高逾68%高於開市，每手賺4901元
西普尼(02583)首掛較招股價高逾倍，每手賺5440元；收高逾倍，每手賺7640元
滙控(00005)杜嘉祺今退任，傳未有正式繼任人，被英國監管機構施壓；「滙豐卓越理財尊尚」推首輪服務升級，客戶數量按年錄雙位數增長
泡泡瑪特(09992)擬將Labubu轉化為長期成功IP，最終打造至少5個長期潛力IP
理想汽車(02015)推出理想i6跨年購置稅補貼方案，以應對未來政策變動
港交所將於10月13日推出泡泡瑪特(09992)股票期權類別
國瑞健康(02329)年內將努力實現債務重組、物業銷售和資產處置目標
悅達國際控股(00629)附屬授出4500萬人幣循環信貸限額，年利率8%
時富投資(01049)中途停牌，停牌前報0.95元升逾10%
時富金融服務集團(00510)中途停牌，停牌前報0.93元升近41%
老舖黃金(06181)於香港IFC開設第三間香港門市
阿里巴巴(09988)擬以70億港元洽購銅鑼灣港島壹號中心最頂13層作香港辦公樓；阿里傳70億洽購港島壹號中心13層樓面，文華東方酒店集團正就潛在出售部分樓面進行討論；螞蟻集團推出全球首個開源的萬億參數推理大模型
ZA Bank半年轉賺4914萬元，用戶人數突破100萬
WeLab Bank上半年淨利息收入增70%，貸款逾期還款率跌3.7%
吉利(00175)沃飛長空大型載人eVTOL產品AE200-100首架機成都下線，將載人試飛
巨星傳奇(06683)周同學與上海勞力士大師賽聯名裝置與產品今日正式亮相
美團(03690)推億元補貼促雙節消費，覆蓋餐飲外賣、堂食、酒店旅行、閃購等
恒地(00012)及新世界(00017)西半山天御第二期上樓書，最大單位12582平方呎料為全港最大分層單位
港鐵(00066)屯門第16區站物業項目將盡快招標，對招標反應謹慎樂觀；美聯測量指港鐵屯門地市場反應符預期，估值約18億元
弘陽地產(01996)首九月完成約31億元人民幣貸款總額延期或放緩還款進度
正榮地產(06158)年初至8月底止成功延長約34億元人民幣借貸
科軒動力(00476)擁足夠現金流履行未來一年財政義務
南粵控股(01058)董事長兼董事總經理變更
建業地產(00832)核數師就去年度財務報表出具不發表意見聲明
北控城市資源(03718)葉文奇辭任財務總監，甄三育接任
聯邦制藥(03933)附屬自研一款減肥創新藥臨床試驗獲內地默示許可
律齊文化(00550)正採取適當步驟達成其他復牌條件，續停牌
天譽置業(00059)清盤呈請聆訊押後至10月9日，續停牌
博尼控股(01906)解除控股股東質押股份，佔總股本37.39%
天津港(03382)附屬3.03億元人民幣投得港口碼頭用地使用權
集一控股(01495)再次提交更新復牌計劃書，續停牌
國富氫能(02582)擬將近1842萬股內資股轉換為H股
周大福創建(00659)收購東莞市物流物業100%權益，進軍大灣區首個項目
云想科技(02131)獨立核數師仍在執行多份業績後續審計程序，續停牌
嘉文世紀投資(00612)正重新遵守聯交所執董事宜指引，續停牌
四環醫藥(00460)透明質酸鈉複合溶液獲國家藥監局第三類醫療器械註冊證
北方礦業(00433)已開始將採礦業務收益用於優先償還債務
融創中國(01918)約14.12億元人民幣貸款展期，積極解決境內未決訴訟
中國奧園(03883)首九月約10.49億元人民幣境內借款獲展期，達成8宗訴訟和解
銀諾醫藥(02591)核心產品在中國完成肥胖和超重3期臨床首例患者給藥
唐宮中國(01181)附屬租成都一酒店2層經營餐飲業務，租期10年4個月
景瑞控股(01862)續削減成本措施，僱員人數下降
和電香港(00215)古星輝將辭任行政總裁，何偉榮接任
富力地產(02777)境、內外重組仍在進行中，成功展期若干借款
力高地產(01622)約32億元人民幣境內貸款成功延期，最長至2028年
陽光100中國(02608)約4.2億元人民幣計息借款展期1至3年
　
《中國要聞》　
習近平等黨和國家領導人在烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃
中國開展國際化消費環境建設，將對試點城市最高補助2億
深汕鐵路羅湖北站工程今動工，料2027年底竣工
國家能源局副局長任京東調任四川省副省長
廣東省省長王偉中調任內蒙古自治區黨委書記；孟凡利任廣東省政府黨組書記
廣州就早茶立法，預製菜品需註明，現製可差別定價
深圳出台實施細則支持低空經濟，最高獎勵不超3000萬
上海今年以來離境退稅銷售額增超八成，「即買即退」增21倍
新型政策性金融工具首投放，無錫城際軌道工程獲32億
金監總局積極發展商業醫保，加快發展長期護理險和失能收入損失險
中國試點拓展消費新業態新模式新場景，按城市規模最高補助4億元
國資委指國資央企要聚焦產業興疆，積極在疆投資布局
國家稅務總局指互聯網平台企業不得轉嫁涉稅義務給從業人員
9月官方製造業PMI升至49.8%，略優預期，連續六個月收縮；內地9月RatingDog製造業PMI升至51.2，勝預期；彭博指9月PMI印證中國經濟動能減弱，政策支持需加碼
2024年社保基金投資收益率8.1%，較前一年0.96%大幅提高；社保基金堅定看好國內股票長期投資價值，完善境外股票投研體系調整存量結構
人行2422億逆回購利率持平，淨回籠339億；10月9日將開展11000億元買斷式逆回購操作；6月末中國外債餘額2.4萬億美元，較3月末微降0.6%；離岸人民幣掛勾穩定幣在哈薩克低調發行，或重塑跨境支付
上清所未來5年全額減免金融債券付息兌付服務費
9月北京新房與二手房網簽量同比均實現兩位數增長
北京房地產中介協會指不得採用PUA手段損害房主合法權益
杭州10月9日起暫停汽車置換更新補貼政策
抖音旗下火山引擎在深圳成立科技公司，註冊資本1000萬；火山引擎正式發布視覺深度思考模型豆包1.6-vision
智譜發布並開源GLM-4.6大模型，寒武紀、摩爾線程已適配
寒武紀已同步適配DS最新模型並開源推理引擎vLLM-MLU
智元機器人全國首個開放式具身智能體驗中心在江蘇開業
華為據悉擬將最先進人工智能芯片產量提高一倍；余承東增任華為IRB主任，掌管AI相關業務；
孟晚舟明日起至明年3月31日任輪值董事長
國辦指政府採購中給予本國產品20%價格評審優惠
外匯局截至6月末中國對外淨資產3.8萬億美元
標普中國接北京證監局罰單，因未按要求進行信息披露
發改委已下達今年第四批690億元超長期特別國債支持以舊換新資金
濱化股份擬投資14.21億建設源網荷儲一體化項目
　
《寶島快訊》　
台股收升0.94%，報25820.54點
　
《大國博弈》　
國務院修改《中國國際海運條例》，分析稱反制外方歧視政策；謝鋒稱中美要拉長清單、做大合作蛋糕，實現雙贏多贏；美宣布對建材家具等徵新關稅，中方指關稅貿易戰沒贏家
特區政府強烈反對《2025年美國販運人口報告》，政府積極打擊販運人口活動
　
《國際要聞》　
白宮宣布加沙停戰20點方案，警告哈馬斯若拒絕將被摧毀
特朗普對進口軟木木材徵收10%關稅，對廚櫃等徵收25%關稅；萬斯與民主黨議員對話無果，表示美國正走向政府停擺；造假帳騙走摩根大通1.75億美元，90後美國女企業家獲刑7年
　
《外圍經濟》　
日本2年期國債拍賣需求跌至2009年以來最弱，市場等待央行加息；花旗指日本自民黨總裁選舉結果將對日圓構成上行壓力
澳洲央行如預期維持利率在3.6厘不變，重申未來行動取決於經濟數據
英國第二季GDP按季增0.3%，由服務業和建築業推動
美證監會擬放寬財報規定，企業或可選擇半年報取代季報；西太平洋銀行指美國政府若停擺，對美元造成的負面影響比以往更大；聯儲局高層唱反調，指通脹風險遠超就業，應維持緊縮政策；聯儲局理事米蘭大幅降息論未獲華爾街支持，摩根大通認為理據不充分
美國需求強勁抵銷日本頹勢，豐田全球銷量連增八個月
YouTube同意為封鎖特朗普帳戶賠償2450萬美元
OpenAI推出ChatGPT即時結帳功能，顛覆網購方式
蘋果CEO庫克披露持有加密貨幣，個人投資與公司策略劃清界線
金價持續在3800美元上方，刷新紀錄高點
　
《其他消息》　
李家超稱國慶黃金周料154萬名內地旅客訪港，按年增11%；政府超前部署應對「樺加沙」將破壞減至最低，垃圾收費仍未達社會共識；警方就颱風襲港追風逐浪行為拘捕4人，保安局會研究法律層面針對有關行為；建議放寬市值等上市要求，吸引更多美國上市中小企回港；終身追究羅冠聰法律責任，不會放過任何潛逃者
解放軍海軍戚繼光艦和沂蒙山艦進入維港
陳茂波以AI點評今年本港金融市場，得出三號碼
飲食界於國慶日推出優惠，業界料生意額增一至兩成
投資推廣署劉凱旋稱明年起兩年內，署方要引進1200間企業進駐
政府未來10年房屋供應目標42萬伙，公私營比例維持七三比
新一批銀債初步認購金額約985億元，按年增加約40%
許正宇料首批牌照按原定時間表於明年初批出
MDRi指高淨值內地旅客黃金周出遊首選香港及新加坡
滙豐研究指美國對金磚國加徵關稅或加速其成員貿易合作；外資持續流入亞洲債市，印度吸引力增強
高盛料環球股市波幅將於10月上升
政府本財年首5個月錄得赤字676億元
金管局指8月新批按揭貸款額按月跌6.3%至287億元
即月期指最後交易價26909升204點，成交90628張
聯交所就優化結構性產品上市制度作諮詢，建議降低衍生權證最低發行價

