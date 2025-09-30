《日入而息》文華東方證洽售銅鑼灣商廈予阿里，港交所擬降低衍生權證最低發行價

阿里巴巴(09988)擬以70億港元洽購銅鑼灣港島壹號中心最頂13層作香港辦公樓；阿里傳70億洽購港島壹號中心13層樓面，文華東方酒店集團正就潛在出售部分樓面進行討論；英資近年大手沽商廈，阿里潛在購銅鑼灣商廈或獲命名權，勢改寫銅鑼灣與怡和歷史？

聯交所就優化結構性產品上市制度作諮詢，建議降低衍生權證最低發行價

滙控(00005)杜嘉祺今退任，傳未有正式繼任人，被英國監管機構施壓

紫金黃金國際(02259)首掛較招股價高近56%，每手賺3991元；收高逾68%高於開市，每手賺4901元

西普尼(02583)首掛較招股價高逾倍，每手賺5440元；收高逾倍，每手賺7640元

博泰車聯(02889)首掛開報135元，較招股價高逾32%，每手賺655元；收高近54%，每手賺1095元

政府本財年首5個月錄得赤字676億元

金管局指8月新批按揭貸款額按月跌6.3%至287億元；8月外匯基金總資產減少324億元；8月港元存款跌2.1%，人民幣存款升3.2%

廣駿股份唱高散貨案，證監會申請凍結3.94億元資產作賠償之用

政府未來10年房屋供應目標42萬伙，公私營比例維持七三比

李家超稱國慶黃金周料154萬名內地旅客訪港，按年增11%；政府超前部署應對「樺加沙」將破壞減至最低，垃圾收費仍未達社會共識；警方就颱風襲港追風逐浪行為拘捕4人，保安局會研究法律層面針對有關行為；終身追究羅冠聰法律責任，不會放過任何潛逃者

內地9月官方製造業PMI升至49.8%，略優預期，連續六個月收縮；內地9月RatingDog製造業PMI升至51.2，勝預期；彭博指9月PMI印證中國經濟動能減弱，政策支持需加碼

人行2422億逆回購利率持平，淨回籠339億；10月9日將開展11000億元買斷式逆回購操作；6月末中國外債餘額2.4萬億美元，較3月末微降0.6%；離岸人民幣掛勾穩定幣在哈薩克低調發行，或重塑跨境支付