恒指期貨現貨月份未平倉合約總數130592張，增10664張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為130592張，較前增10664張；若計入其他月份的未平倉合約，總數148560張，增11235張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/10(三)
|130592
|10664
|148560
|11235
|06/10(一)
|119928
|-9009
|137325
|-9060
|03/10(五)
|128937
|-6512
|146385
|-6437
|02/10(四)
|135449
|17264
|152822
|17577
|30/09(二)
|118185
|-12360
|135245
|-12342
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/10(三)
|42679
|566
|52957
|779
|06/10(一)
|42113
|279
|52178
|407
|03/10(五)
|41834
|1423
|51771
|1473
|02/10(四)
|40411
|572
|50298
|659
|30/09(二)
|39839
|-504
|49639
|-476
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽