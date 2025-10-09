  • 會員
期貨新聞

09/10/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數222935張，增逾萬二張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為222935張，較前增12533張；若計入其他月份的未平倉合約，總數281624張，增14120張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
08/10(三)2229351253328162414120
06/10(一)210402-14686267504-14364
03/10(五)225088-11494281868-11127
02/10(四)2365822290329299525117
30/09(二)213679-13765267878-13884

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
08/10(三)8361022211330883368
06/10(一)81389-1281129720-1030
03/10(五)8267028381307503132
02/10(四)79832-1956127618-171
30/09(二)8178829771277893007

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》

