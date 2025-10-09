恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數222935張，增逾萬二張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為222935張，較前增12533張；若計入其他月份的未平倉合約，總數281624張，增14120張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/10(三)
|222935
|12533
|281624
|14120
|06/10(一)
|210402
|-14686
|267504
|-14364
|03/10(五)
|225088
|-11494
|281868
|-11127
|02/10(四)
|236582
|22903
|292995
|25117
|30/09(二)
|213679
|-13765
|267878
|-13884
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/10(三)
|83610
|2221
|133088
|3368
|06/10(一)
|81389
|-1281
|129720
|-1030
|03/10(五)
|82670
|2838
|130750
|3132
|02/10(四)
|79832
|-1956
|127618
|-171
|30/09(二)
|81788
|2977
|127789
|3007
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》
