  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
期貨新聞

09/10/2025 17:22

《外圍焦點》美聯儲主席鮑威爾講話，美國公布批發庫存等數據

　　在人工智能投資熱潮，及聯儲局會議紀錄釋放鴿派訊號的雙重利好推動下，納指與標指昨日再度創下歷史新高。標普500指數升39.13點或0.58%，報6753.72點；納指升255.02點或1.12%，報23043.38點。道指微跌1.2點，報46601.78點。港股方面，恒生指數收市報26752，跌76點或0.3%，成交3868億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:15pm，加拿大央行高級副總裁羅傑斯發表演講。8:30pm，美聯儲主席鮑威爾在美聯儲理事會主辦的一場社區銀行會議上作開場講話；8:35pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼講話並參加爐邊對話。11:00pm，歐洲央行執委連恩參加一場圓桌討論和問答活動。10日凌晨12:45am，美聯儲理事巴爾發表講話。1:00am，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆就美國經濟和貨幣政策發表講話。

　　數據方面，今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數。10:00pm，美國公布8月批發庫存，月率料由0.1%逆轉至下滑0.2%；8月批發貿易月率升幅料由1.4%收窄至0.5%。
《經濟通通訊社9日專訊》

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇

上一篇新聞︰09/10/2025 18:59  《日入而息》滙控擬溢價三成私有化恒生銀行，政府本季推一幅佐敦谷住宅地涉570伙

下一篇新聞︰09/10/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６７７８點，升１２點，高水２５點

其他
More

09/10/2025 19:00  《再戰明天》日本公布ＰＰＩ，美國公布密大消費者信心指數

09/10/2025 16:46  即月期指最後交易價２６７６６跌７７點，成交１１３４３０張

09/10/2025 16:31  即月期指最後交易價２６７６６跌７７點，高水１３點

09/10/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８０１﹒０跌０﹒２…

09/10/2025 09:15  期指高開５７點報２６９００，國指期貨升４０點報９５６３

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

就讓我們和高市早苗一同牢記「九一八」

09/10/2025 17:29

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處