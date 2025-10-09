  • 會員
09/10/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數210006張增9492張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為210006張，較前增9492張；若計入其他月份的未平倉合約，總數247618張，增9596張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
08/10(三)21000694922476189596
06/10(一)200514-9167238022-8829
03/10(五)209681-2428246851-2491
02/10(四)2121091227824934212813
30/09(二)199831-9954236529-9845

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
08/10(三)122977728134104706
06/10(一)122249-1945133398-1642
03/10(五)12419412051350401162
02/10(四)12298926051338782926
30/09(二)120384-556130952-327

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》

