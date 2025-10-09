恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數210006張增9492張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為210006張，較前增9492張；若計入其他月份的未平倉合約，總數247618張，增9596張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/10(三)
|210006
|9492
|247618
|9596
|06/10(一)
|200514
|-9167
|238022
|-8829
|03/10(五)
|209681
|-2428
|246851
|-2491
|02/10(四)
|212109
|12278
|249342
|12813
|30/09(二)
|199831
|-9954
|236529
|-9845
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/10(三)
|122977
|728
|134104
|706
|06/10(一)
|122249
|-1945
|133398
|-1642
|03/10(五)
|124194
|1205
|135040
|1162
|02/10(四)
|122989
|2605
|133878
|2926
|30/09(二)
|120384
|-556
|130952
|-327
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》
