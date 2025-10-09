期指高開57點報26900，國指期貨升40點報9563

期指高開57點報26900，國指期貨高開40點報9563，科指期貨高開44點報6572。
《經濟通通訊社9日專訊》
09/10/2025 09:15
