  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
期貨新聞

09/10/2025 09:15

期指高開57點報26900，國指期貨升40點報9563

　　期指高開57點報26900，國指期貨高開40點報9563，科指期貨高開44點報6572。
《經濟通通訊社9日專訊》

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

上一篇新聞︰09/10/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８０１﹒０跌０﹒２…

下一篇新聞︰09/10/2025 09:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８０６﹒２５，升５點

其他
More

09/10/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６７７８點，升１２點，高水２５點

09/10/2025 16:46  即月期指最後交易價２６７６６跌７７點，成交１１３４３０張

09/10/2025 16:31  即月期指最後交易價２６７６６跌７７點，高水１３點

09/10/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２１０００６張增９４９２張

09/10/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２２９３５張，增逾萬二張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

就讓我們和高市早苗一同牢記「九一八」

09/10/2025 17:29

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處