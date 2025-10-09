即月期指最後交易價26766跌77點，高水13點

即月期指最後交易價26766，跌77點，高水13點，暫成交113430張。即月國指期貨最後交易價9533，升10點，高水3點，暫成交94721張。另外，即月科指期貨最後交易價6483，跌45點，高水12點，暫成交133586張。
《經濟通通訊社9日專訊》
09/10/2025 16:31
