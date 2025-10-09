即月期指最後交易價26766跌77點，成交113430張

即月期指最後交易價26766，跌77點，高水13點，成交113430張。即月國指期貨最後交易價9533，升10點，高水3點，成交94721張。另外，即月科指期貨最後交易價6483，跌45點，高水12點，成交133701張。
《經濟通通訊社9日專訊》
【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇
09/10/2025 16:46
即月期指最後交易價26766，跌77點，高水13點，成交113430張。即月國指期貨最後交易價9533，升10點，高水3點，成交94721張。另外，即月科指期貨最後交易價6483，跌45點，高水12點，成交133701張。
《經濟通通訊社9日專訊》
【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇
上一篇新聞︰09/10/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２６７７８點，升１２點，高水２５點
下一篇新聞︰09/10/2025 16:31 即月期指最後交易價２６７６６跌７７點，高水１３點
09/10/2025 19:00 《再戰明天》日本公布ＰＰＩ，美國公布密大消費者信心指數
09/10/2025 18:59 《日入而息》滙控擬溢價三成私有化恒生銀行，政府本季推一幅佐敦谷住宅地涉570伙
09/10/2025 17:22 《外圍焦點》美聯儲主席鮑威爾講話，美國公布批發庫存等數據
09/10/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８０１﹒０跌０﹒２…
09/10/2025 09:15 期指高開５７點報２６９００，國指期貨升４０點報９５６３
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N