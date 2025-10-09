【夜期時段】即月期指最新報26778點，升12點，高水25點

即月期指在夜期時段開市報26765點，跌1點，高水12點，最新報26778點，升12點，高水25點，合約成交139張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9537點，升4點，高水7點，最新報9537點，升4點，高水7點，合約成交319張。

《經濟通通訊社9日專訊》