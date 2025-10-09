  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
期貨新聞

09/10/2025 18:59

《日入而息》滙控擬溢價三成私有化恒生銀行，政府本季推一幅佐敦谷住宅地涉570伙

滙控(00005)擬溢價逾30%每股作價155元現金私有化恒生銀行(00011)；滙控料未來三季不再啟動任何進一步股份回購；滙控CEO艾橋智稱恒生銀行私有化可能導致「自然減員」；溢價30%私有化恒生已是非常吸引的出價；滙豐廖宜建稱恒生(00011)壞帳處理並不是私有化建議的戰略考慮
分析指滙控私有化恒生冀「執靚盤數」，惟私有化作價偏高兼暫停回購，料滙控股價短期受壓
陳茂波稱滙豐向港府表示會續加大香港及區內投資；金管局表示已知悉恒生私有化計劃，會與機構保持溝通
本季僅推一幅九龍佐敦谷住宅地招標，涉570伙；發展局指洪水橋片區住宅地或增至3幅，公路交政府建造
財庫局等發布家族辦公室指南，許正宇稱目標再吸引220個家辦來港
港大預測本港第4季經濟按年增長2.5%，失業率將升至3.8%
長江生命科技(00775)黑色素瘤業務合併有利第三期臨床資金，冀持股其後降至約60%
中國商務部指未經許可不得出口稀土開採、冶煉分離等技術；出口稀土最終用途為研發、生產芯片，逐案審批；管制含中國成份兩用物項出口，更好履行防擴散等國際義務；商務部、海關總署對超硬材料、中重稀土、鋰電池等相關物項實施出口管制；商務部將TechInsights及其分支機構等外國實體列不可靠實體清單
國慶中秋假期1634萬人次出入境，港澳台574萬人次增12.2%；中秋國慶假期跨區域人員流動量24億人次增6%，創新高；國慶中秋長假海口離島免稅銷售金額9.44億，同比增13.6%；國慶中秋消費行業日均銷售收入增4.5%，大遜去年增25%；國慶中秋假期消費放緩，商務部指重點零售餐飲銷售額增2.7%，遜去年增4.5%；文旅部指假日8天國內遊總花費逾8090億，較去年增千億
美國國會預算辦公室指美國2025財年預算赤字維持在1.8萬億美元；關鍵經濟數據集中釋放，美債恐在美國政府停擺結束後迎來巨震

《即日市況》
恒指全日跌76點收報26752，滙控晶片股挫，恒生飆近私有化作價收升25%
　
《深滬股市》　
長假復市滬綜指收升1.3%報3933點十年高，成交放量22%
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1626/27，日圓最新報152.52/53
　　　
《公司資訊》　
摯達科技(02650)暗盤報193.5元，高招股價逾倍
金葉國際集團(08549)暗盤報3.09元，高招股價逾倍
華康生物醫學(08622)午後停牌，停牌前報0.395元無升跌
迅銷(06288)午後停牌，停牌前報24.22元升逾1%；上年度多賺16.4%，料2026財年盈利微升0.5%；申請自明日上午9時正起恢復買賣香港預託證券
碧瑤綠色集團(01397)將會維持派發末期股息，派息比率30%
巨星傳奇(06683)獲授權擔任周杰倫巡迴演唱會收藏紀念卡全球發售總代理
信能低碳(00145)開市前突停牌，待刊發有關公司建議供股之通告
中國國新、中國移動(00941)等成立央企戰新產發私募基金公司
恒生(00011)趙蕙雯斥4000萬購跑馬地比華利山四房單位
京東(09618)「雙11」促銷活動今晚8點正式開啟
阿里雲成NBA中國合作夥伴，將基於通義千問開發專屬AI模型
騰訊(00700)視頻VIP被封號7天涉登錄設備超限，知情者指打擊帳號租賃等問題
星展簽訂3億美元可持續發展表現掛勾循環貸款融資予國家電投集團
中銀香港(02388)為多家香港及東南亞企業提供離岸人民幣貿易融資
華僑銀行香港完成出售33.33%香港人壽股權
奈雪的茶(02150)美國首店開業三天營業額近8.7萬美元刷新紀錄
屈臣氏擴展獨家品牌JCprogram至泰國及馬來西亞
數科集團(02350)附屬Tritech的清盤呈請聆訊押後至本月13日，公司力促呈請撤回或駁回
長江生命科技(00775)黑色素瘤業務合併有利第三期臨床資金，冀持股其後降至約60%
紛美包裝(00468)提訴，持集團國際業務控股公司GHI獲被告承諾不出售
朗廷(01270)發4632萬新單位，付去年下半年管理人費用
中國海油集團增持中海油服(02883)0.34%H股，增持金額未達計劃區間下限50%
商湯(00020)與永信至誠簽署戰略合作協議
先瑞達醫療(06669)靜脈腔內射頻消融系統獲美國監管當局市場准入許可
中銀航空租賃(02588)第三季售出10架自有飛機，簽10份租約承諾
東風集團股份(00489)首九月累計汽車銷量按年下降約3.6%
藥明巨諾(02126)國家藥監局受理倍諾達使用國產病毒載體上市後補充申請
東方海外國際(00316)第三季度航線收入按年減少25.9%
金地商置(00535)9月合約銷售總額按年跌45.8%至9.45億人幣
景瑞控股(01862)9月合約簽約銷售額按年跌10%
達豐設備(02153)第七次發行數字證券商業票據
寶龍地產(01238)9月合約銷售額跌14.7%
港交所(00388)下月10日新增5隻股票期權類別每周合約
　　
《中國要聞》　
李強抵達平壤正式訪問朝鮮，願同朝方加強戰略溝通
國慶中秋假期1634萬人次出入境，港澳台574萬人次增12.2%；中秋國慶假期跨區域人員流動量24億人次增6%，創新高；國慶中秋長假海口離島免稅銷售金額9.44億，同比增13.6%；國慶中秋消費行業日均銷售收入增4.5%，大遜去年增25%；國慶中秋假期消費放緩，商務部指重點零售餐飲銷售額增2.7%，遜去年增4.5%；文旅部指假日8天國內遊總花費逾8090億，較去年增千億
國慶中秋假期銀聯網聯共處理支付交易額13.26萬億，同比增逾16%
國慶中秋假期北京、上海、深圳等城市新房網簽面積同比增長
貓眼研究院:內地國慶檔總票房18.35億人民幣
9月百強房企操盤銷售額破2500億，按月增22.2%
中海9.2億元競得廣州海珠區地塊，溢價率6.98%
國家發改委指2026年棉花進口關稅配額總量為89.4萬噸
人行6120億逆回購，收水14513億，另開展1.1萬億買斷式逆回購
宇樹G1人形機器人上架沃爾瑪美國網站，售21600美元
聞泰科技今日開市停牌，因存在尚未披露的重要信息
工信部等三部門表示新能源車符合新技術要求方可享車購稅減免
民營液體火箭企業「天兵科技」完成近25億元融資
西貝再發堂食代金券，消費實付滿50元送50元
抖音電商「雙11」大促啟動，立減、直降疊加消費券
　　
《寶島快訊》　
台股收升0.88%，報27301.92點
　　
《大國博弈》　
王毅晤意大利外長稱願積極發掘航天、AI等合作潛力
外交部表示中國和印度將於今年10月底前恢復直航航班
中國外交部對月底「習特會」表示「沒有可提供的信息」
中國商務部指未經許可不得出口稀土開採、冶煉分離等技術；出口稀土最終用途為研發、生產芯片，逐案審批；管制含中國成份兩用物項出口，更好履行防擴散等國際義務；商務部、海關總署對超硬材料、中重稀土、鋰電池等相關物項實施出口管制；商務部將TechInsights及其分支機構等外國實體列不可靠實體清單
　　
《國際要聞》　
美國國會預算辦公室指美國2025財年預算赤字維持在1.8萬億美元；關鍵經濟數據集中釋放，美債恐在美國政府停擺結束後迎來巨震
　　
《外圍經濟》　
日圓兌美元跌破153水平，為2月以來首次；日本券商紛紛上調日經指數年底目標位，看好高市早苗上台後刺激政策
白銀價格升幅更超黃金，挑戰50美元關口
AMD股價3日大漲43%，與OpenAI里程碑協議利好
ChatGPT周活躍用戶達8億，8個月增加一倍
xAI 200億美元融資近尾聲，英偉達據報入股並供應晶片
馬斯克與X就1.28億美元遣散費與原推特高層和解
軟銀股價上漲13%，收購ABB機械人業務提振AI領域前景
英倫銀行警告AI估值達科網泡沫頂峰水平，全球市場恐急劇回調；保德信指AI資本支出熱潮持續升溫，惟市場對相關投資仍有疑慮
　　
《恒生私有化》　
分析指滙控私有化恒生冀「執靚盤數」，惟私有化作價偏高兼暫停回購，料滙控股價短期受壓
滙控CEO艾橋智稱恒生銀行私有化可能導致「自然減員」；溢價30%私有化恒生已是非常吸引的出價
滙豐廖宜建稱恒生(00011)壞帳處理並不是私有化建議的戰略考慮
金管局表示已知悉恒生私有化計劃，會與機構保持溝通
陳茂波稱滙豐向港府表示會續加大香港及區內投資
　　
《其他消息》　
李家超稱積極推動文藝發展，將香港發展成中外文化藝術交流中心
特區政府與盧旺達簽署全面性避免雙重課稅協定
金管局與迪拜金管局將於11月在阿聯酋合辦第二屆聯合氣候金融會議；迪拜金管局與香港金管局合辦第二屆氣候金融會議
陳茂波料全年經濟按預期增2至3%
黃偉綸稱截至上月底有17個低空經濟監管沙盒試點項目落地，本月將再有11個
香港引進辦公布新一批企業名單，包括「小紅書」及多間國際藥企
地政總署擴大三維室內地圖覆蓋範圍至所有港鐵站
旅遊業對黃金周旅客增長感滿意，惟零售業表示消費弱
本港八大上榜THE，教大嶺大首上榜，教育局表示充分肯定政府持續堅定投資教育
積金局譴責及取消林忠豪強積金中介人註冊資格13年
致同指本港長期停牌上市公司量按年增7.5%
財庫局等發布家族辦公室指南，許正宇稱目標再吸引220個家辦來港
畢馬威指香港有望今年重奪全球IPO中心榜首地位
錦上路「柏瓏III」首批推售138伙，折實466萬元起
本季僅推一幅九龍佐敦谷住宅地招標，涉570伙
發展局指洪水橋片區住宅地或增至3幅，公路交政府建造
房委會明日起向白居二成功申請者發出批准信及確認書
港大預測本港第4季經濟按年增長2.5%，失業率將升至3.8%
黑石集團指香港房地產市場現觸底跡象，酒店等領域存投資機會
高力指樂見選址具吸引力，政府推地節奏助鞏固市場信心
　

【你點睇？】高市早苗當選日相，你認為中日關係前景會否受損？► 立即投票

上一篇新聞︰09/10/2025 19:00  《再戰明天》日本公布ＰＰＩ，美國公布密大消費者信心指數

下一篇新聞︰09/10/2025 17:22  《外圍焦點》美聯儲主席鮑威爾講話，美國公布批發庫存等數據

其他
More

09/10/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６７７８點，升１２點，高水２５點

09/10/2025 16:46  即月期指最後交易價２６７６６跌７７點，成交１１３４３０張

09/10/2025 16:31  即月期指最後交易價２６７６６跌７７點，高水１３點

09/10/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８０１﹒０跌０﹒２…

09/10/2025 09:15  期指高開５７點報２６９００，國指期貨升４０點報９５６３

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

就讓我們和高市早苗一同牢記「九一八」

09/10/2025 17:29

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處