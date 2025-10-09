《日入而息》滙控擬溢價三成私有化恒生銀行，政府本季推一幅佐敦谷住宅地涉570伙

滙控(00005)擬溢價逾30%每股作價155元現金私有化恒生銀行(00011)；滙控料未來三季不再啟動任何進一步股份回購；滙控CEO艾橋智稱恒生銀行私有化可能導致「自然減員」；溢價30%私有化恒生已是非常吸引的出價；滙豐廖宜建稱恒生(00011)壞帳處理並不是私有化建議的戰略考慮