《日入而息》滙控擬溢價三成私有化恒生銀行，政府本季推一幅佐敦谷住宅地涉570伙

滙控(00005)擬溢價逾30%每股作價155元現金私有化恒生銀行(00011)；滙控料未來三季不再啟動任何進一步股份回購
|分析指滙控私有化恒生冀「執靚盤數」，惟私有化作價偏高兼暫停回購，料滙控股價短期受壓
|陳茂波稱滙豐向港府表示會續加大香港及區內投資；金管局表示已知悉恒生私有化計劃，會與機構保持溝通
|本季僅推一幅九龍佐敦谷住宅地招標，涉570伙；發展局指洪水橋片區住宅地或增至3幅，公路交政府建造
|財庫局等發布家族辦公室指南，許正宇稱目標再吸引220個家辦來港
|港大預測本港第4季經濟按年增長2.5%，失業率將升至3.8%
|長江生命科技(00775)黑色素瘤業務合併有利第三期臨床資金，冀持股其後降至約60%
|中國商務部指未經許可不得出口稀土開採、冶煉分離等技術；出口稀土最終用途為研發、生產芯片，逐案審批；管制含中國成份兩用物項出口，更好履行防擴散等國際義務；商務部、海關總署對超硬材料、中重稀土、鋰電池等相關物項實施出口管制；商務部將TechInsights及其分支機構等外國實體列不可靠實體清單
|國慶中秋假期1634萬人次出入境，港澳台574萬人次增12.2%；中秋國慶假期跨區域人員流動量24億人次增6%，創新高；國慶中秋長假海口離島免稅銷售金額9.44億，同比增13.6%；國慶中秋消費行業日均銷售收入增4.5%，大遜去年增25%；國慶中秋假期消費放緩，商務部指重點零售餐飲銷售額增2.7%，遜去年增4.5%；文旅部指假日8天國內遊總花費逾8090億，較去年增千億
|美國國會預算辦公室指美國2025財年預算赤字維持在1.8萬億美元；關鍵經濟數據集中釋放，美債恐在美國政府停擺結束後迎來巨震
|恒指全日跌76點收報26752，滙控晶片股挫，恒生飆近私有化作價收升25%
|長假復市滬綜指收升1.3%報3933點十年高，成交放量22%
|歐元最新報1.1626/27，日圓最新報152.52/53
|摯達科技(02650)暗盤報193.5元，高招股價逾倍
|金葉國際集團(08549)暗盤報3.09元，高招股價逾倍
|華康生物醫學(08622)午後停牌，停牌前報0.395元無升跌
|迅銷(06288)午後停牌，停牌前報24.22元升逾1%；上年度多賺16.4%，料2026財年盈利微升0.5%；申請自明日上午9時正起恢復買賣香港預託證券
|碧瑤綠色集團(01397)將會維持派發末期股息，派息比率30%
|巨星傳奇(06683)獲授權擔任周杰倫巡迴演唱會收藏紀念卡全球發售總代理
|信能低碳(00145)開市前突停牌，待刊發有關公司建議供股之通告
|中國國新、中國移動(00941)等成立央企戰新產發私募基金公司
|恒生(00011)趙蕙雯斥4000萬購跑馬地比華利山四房單位
|京東(09618)「雙11」促銷活動今晚8點正式開啟
|阿里雲成NBA中國合作夥伴，將基於通義千問開發專屬AI模型
|騰訊(00700)視頻VIP被封號7天涉登錄設備超限，知情者指打擊帳號租賃等問題
|星展簽訂3億美元可持續發展表現掛勾循環貸款融資予國家電投集團
|中銀香港(02388)為多家香港及東南亞企業提供離岸人民幣貿易融資
|華僑銀行香港完成出售33.33%香港人壽股權
|奈雪的茶(02150)美國首店開業三天營業額近8.7萬美元刷新紀錄
|屈臣氏擴展獨家品牌JCprogram至泰國及馬來西亞
|數科集團(02350)附屬Tritech的清盤呈請聆訊押後至本月13日，公司力促呈請撤回或駁回
|紛美包裝(00468)提訴，持集團國際業務控股公司GHI獲被告承諾不出售
|朗廷(01270)發4632萬新單位，付去年下半年管理人費用
|中國海油集團增持中海油服(02883)0.34%H股，增持金額未達計劃區間下限50%
|商湯(00020)與永信至誠簽署戰略合作協議
|先瑞達醫療(06669)靜脈腔內射頻消融系統獲美國監管當局市場准入許可
|中銀航空租賃(02588)第三季售出10架自有飛機，簽10份租約承諾
|東風集團股份(00489)首九月累計汽車銷量按年下降約3.6%
|藥明巨諾(02126)國家藥監局受理倍諾達使用國產病毒載體上市後補充申請
|東方海外國際(00316)第三季度航線收入按年減少25.9%
|金地商置(00535)9月合約銷售總額按年跌45.8%至9.45億人幣
|景瑞控股(01862)9月合約簽約銷售額按年跌10%
|達豐設備(02153)第七次發行數字證券商業票據
|寶龍地產(01238)9月合約銷售額跌14.7%
|港交所(00388)下月10日新增5隻股票期權類別每周合約
|李強抵達平壤正式訪問朝鮮，願同朝方加強戰略溝通
|國慶中秋假期銀聯網聯共處理支付交易額13.26萬億，同比增逾16%
|國慶中秋假期北京、上海、深圳等城市新房網簽面積同比增長
|貓眼研究院:內地國慶檔總票房18.35億人民幣
|9月百強房企操盤銷售額破2500億，按月增22.2%
|中海9.2億元競得廣州海珠區地塊，溢價率6.98%
|國家發改委指2026年棉花進口關稅配額總量為89.4萬噸
|人行6120億逆回購，收水14513億，另開展1.1萬億買斷式逆回購
|宇樹G1人形機器人上架沃爾瑪美國網站，售21600美元
|聞泰科技今日開市停牌，因存在尚未披露的重要信息
|工信部等三部門表示新能源車符合新技術要求方可享車購稅減免
|民營液體火箭企業「天兵科技」完成近25億元融資
|西貝再發堂食代金券，消費實付滿50元送50元
|抖音電商「雙11」大促啟動，立減、直降疊加消費券
|台股收升0.88%，報27301.92點
|王毅晤意大利外長稱願積極發掘航天、AI等合作潛力
|外交部表示中國和印度將於今年10月底前恢復直航航班
|中國外交部對月底「習特會」表示「沒有可提供的信息」
|日圓兌美元跌破153水平，為2月以來首次；日本券商紛紛上調日經指數年底目標位，看好高市早苗上台後刺激政策
|白銀價格升幅更超黃金，挑戰50美元關口
|AMD股價3日大漲43%，與OpenAI里程碑協議利好
|ChatGPT周活躍用戶達8億，8個月增加一倍
|xAI 200億美元融資近尾聲，英偉達據報入股並供應晶片
|馬斯克與X就1.28億美元遣散費與原推特高層和解
|軟銀股價上漲13%，收購ABB機械人業務提振AI領域前景
|英倫銀行警告AI估值達科網泡沫頂峰水平，全球市場恐急劇回調；保德信指AI資本支出熱潮持續升溫，惟市場對相關投資仍有疑慮
|分析指滙控私有化恒生冀「執靚盤數」，惟私有化作價偏高兼暫停回購，料滙控股價短期受壓
|滙控CEO艾橋智稱恒生銀行私有化可能導致「自然減員」；溢價30%私有化恒生已是非常吸引的出價
|滙豐廖宜建稱恒生(00011)壞帳處理並不是私有化建議的戰略考慮
|金管局表示已知悉恒生私有化計劃，會與機構保持溝通
|陳茂波稱滙豐向港府表示會續加大香港及區內投資
|李家超稱積極推動文藝發展，將香港發展成中外文化藝術交流中心
|特區政府與盧旺達簽署全面性避免雙重課稅協定
|金管局與迪拜金管局將於11月在阿聯酋合辦第二屆聯合氣候金融會議；迪拜金管局與香港金管局合辦第二屆氣候金融會議
|陳茂波料全年經濟按預期增2至3%
|黃偉綸稱截至上月底有17個低空經濟監管沙盒試點項目落地，本月將再有11個
|香港引進辦公布新一批企業名單，包括「小紅書」及多間國際藥企
|地政總署擴大三維室內地圖覆蓋範圍至所有港鐵站
|旅遊業對黃金周旅客增長感滿意，惟零售業表示消費弱
|本港八大上榜THE，教大嶺大首上榜，教育局表示充分肯定政府持續堅定投資教育
|積金局譴責及取消林忠豪強積金中介人註冊資格13年
|致同指本港長期停牌上市公司量按年增7.5%
|財庫局等發布家族辦公室指南，許正宇稱目標再吸引220個家辦來港
|畢馬威指香港有望今年重奪全球IPO中心榜首地位
|錦上路「柏瓏III」首批推售138伙，折實466萬元起
|本季僅推一幅九龍佐敦谷住宅地招標，涉570伙
|發展局指洪水橋片區住宅地或增至3幅，公路交政府建造
|房委會明日起向白居二成功申請者發出批准信及確認書
|港大預測本港第4季經濟按年增長2.5%，失業率將升至3.8%
|黑石集團指香港房地產市場現觸底跡象，酒店等領域存投資機會
|高力指樂見選址具吸引力，政府推地節奏助鞏固市場信心
